90 ÉVE Gyilkosság az aratóünnepélyen. A Kajdacs községhez tartóié Sztankovánszky-majorban tartott aratóünnepélyen vígan mulatoztak az uradalom által megvendégelt munkások, akik egyikének Pongrácz Jánosnak feltűnt, hogy illetéktelenül a mulatók közé keveredett Lengyel István kajdacsi legény. Pongrácz távozásra szólította fel Lengyelt, aki szóváltás közben hirtelen előrántott zsebkésével mellbe szúrta Pongráczot. A szerencsétlen embert beszállították a szekszárdi közkórházba, de életben maradásához oly kevés volt a remény, hogy szülei visszaszállították Kajdacsra, ahol meghalt. (Tolnamegyei Ujság, 1934. július 28.)

100 ÉVE Fürdőélet Pakson. Paks homokos talajú strandfürdőjén igen élénk élet uralkodik. Nagyon sok vidéki is üdülést keres a Duna hűs habjaiban. A balatonvidéki fürdők tarthatatlan és csak siberek által kibírható árai mindjobban megyénk dunai fürdői, Paks, Dunaföldvár felé irányítják a fürdőzőket, ahol bár szintén nem olcsók az árak, de inkább elviselhetőbbek, mint a Balaton mellett. (Tolnamegyei Ujság, 1924. július 26.)

100 ÉVE Életmentés. Wanatovics Vilmos, a szekszárdi mozi vendéglőse Gyurics József nevű barátjával fürödni ment a Csörgetóba, ahol a vizet hosszában akarták végig úszni. A gyorsabb úszó Gyurics volt, aki messzire elhagyta a barátját. Közben a visszamaradt Wanatovics segélykiáltásokat hallott és meglátta, hogy az ott fürdőző Tóth József fuldoklik. Mire feléje úszott, már kétszer is alámerült és neki magának is le kellett bukni a víz alá, hogy megkeresse Tóthot. Sikerült is neki megtalálni és az akkorra odaért Gyurics Józseffel együtt kivitte a partra a már élettelennek látszó Tóthot, akin mesterséges lélegzést alkalmaztak és eszméletre térítették. (Tolnamegyei Ujság, 1924. július 26.)