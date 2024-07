30 ÉVE Az önkormányzat beruházásában közel 8 millió forintért – ebből 500 ezret pályázatból kaptak – épült meg a 10x20-as úszómedence, valamint a hozzá tartozó két kiszolgáló épület Kisszékelyben. A feszített víztükrű medence vize hideg, a vezetékről érkezik. A víz mélysége 90 centiméter és 180 centiméter közötti, az átlag mélysége 1,35 centiméter. A vízfelület 200 négyzetméter. A gépházban lévő vízforgató – négy óránként – biztosítja a tisztított, fertőtlenített vizet a medencében. A létesítmény tervezője a siófoki KRISTÁLY Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. volt. Hogy ennek a megépítésére sor került, az is indokolta, hogy minden év nyarán három hónapon át az ország minden pontjáról gyermekek táboroznak Kisszékelyben, s szeretnek fürdeni. (Tolnai Népújság, 1994. július 11.)

30 ÉVE Lottósorsolás Pörbölyön. „Abban a faluban, ahol hatos lottó húzás történik, abból előbb vagy utóbb város lesz" – mondta Turgyán Tamás, a Juventusz Rádió munkatársa, amikor a hétvégén Pörbölyön megtartott sorsolást vezette. Még ha város nem is lesz, mindenesetre gazdagabb lett Pörböly 250 ezer forinttal, és e hét végén jól érezhették magukat a helybeliek. A sorsolást megelőző gálaműsorban olyan neves személyiségek szerepeltek, mint például Ivancsics Ilona, Nemcsák Károly, Pitti Katalin, Begányi Ferenc, illetve a nagy népszerűségnek örvendő Dolly Roll együttes is föllépett a sportpályán fölállított színpadon. És kik húzhatták a számokat? Patócs Adám, a Tolna Megyei Gépesítés területi felelőse a 25-öst, Jozic Szilvia, a pörbölyi néptáncegyüttes alapító tagja a 32-est, Bíró Sanyika, 6. osztályos kisdiák a 37-est, Balog Mihályné, a népdalkör alapító tagja az 1-est, dr. Solymosi József, a község országgyűlési képviselője a 22-est, Honti József, Szekszárd város diákpolgármestere a 10-est, valamint a pótszámot, a 14-est Gayer János, a község polgármestere húzta ki. (Tolnai Népújság, 1994. július 11.)

Megérkeztek a Rock Maraton első „fecskéi” a Szekszárd határában található Csörge-tó partjára. Fotó: Ótós Réka

30 ÉVE A húrokba csaptak a Csörge partján. Mivel a Rock Maraton szervezőinek tapasztalniuk kellett, hogy a négy napon át tartó fesztiválra már a nulladik napon sokan befutnak, úgy döntöttek, helyt adnak egy úgynevezett „ráhangoló" bulinak is. Késő délután, miközben folyamatosan futottak be az előőrsök, mi is tartottunk egy terepszemlét a szekszárdi Csörge-tónál. Láttunk kameraállványokat (jön a tévé is), ÁNTSZ-sátrat (itt lesz az egészségügy is), 50 forintos sört (+üvegbetét), 70 forintos sült kolbászt (10 dkg), 60 forintos lecsót, tizenegynéhány lebetonozott zuhanyzót, konténeres WC-ket és szemetet a „tó" környékén, melyet még Szekszárd némely polgára hordott ki év közben. Lapzárta után több szekszárdi zenekar adott, úgymond, jótékonysági koncertet a hálás publikumnak. (Tolnai Népújság, 1994. július 14.)