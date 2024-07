A Pécs Summer School programjain 4 kontinens közel 200 hallgatója vesz részt. Július folyamán öt nyári egyetem kerül megrendezésre, melyek két-, illetve négy héten át tartanak. Az idei tématerületek nagyon változatosak: a hallgatók az Európa-tanulmányok, a vezetői készségek, a nemzetközi emberi jogok témaköreiben összeállított képzések mellett Vitaakadémián is elmélyíthetik a tudásukat.

Az amerikai Embry-Riddle Aeronautical University pedig három nyári kurzust a PTE-n tart a saját hallgatóinak, amerikai oktatók vezetésével. A nyári egyetemi programok sorát az egyhetes Debate Tournament zárja, melyet a Compostela Csoport egyetemi szövetség hallgatói számára szervez a PTE, amely a Compostela egyik alapítója volt 30 évvel ezelőtt.

A kurzusokon külföldi partneregyetemek, valamint a PTE hallgatói vesznek részt. A tanórákat a PTE oktatói mellett holland és horvát oktatók tartják. A program elvégzéséért idén először mikrotanúsítványt is kapnak a hallgatók.

A tanórákat követően változatos kulturális programokon is részt vehetnek a hallgatók, azzal a céllal, hogy megismerkedjenek Pécs városával, a régióval és egy életre szóló interkulturális élményt szerezzenek. A programok között szerepel kvízest, interkulturális est, magyar ízek estje, borkóstoló, múzeumlátogatás, és villányi, siklósi kirándulás is. Az idei évben első alkalommal sárkányhajó verseny, wakeboard, lézerharc és darts verseny is színesíti a programot.

A Pécs Summer School programot 2016-ban indította el az akkori Külügyi Igazgatóság azzal a céllal, hogy évről évre egyre nagyobb számú nyári egyetem kerüljön megrendezésre a Pécsi Tudományegyetemen. A fő cél az úgynevezett „Nyári Trimeszter” létrehozása volt. Mára a Pécsi Tudományegyetem nemzetköziesítési programjában kitüntetett pozíciót foglal el ezen rövidciklusú képzések fejlesztése, és ennek köszönhetően is a jól sikerült nyári programokat követően egyre több hallgató tér vissza a PTE-re szemeszter hosszúságú képzésre, vagy akár teljes diplomaprogramokra.

A növekvő számú nyári egyetemi programok révén mára a PTE e területen is piacvezetővé vált a hazai felsőoktatási intézmények között, a térség egyik meghatározó Summer School Hub-ja lett. A Pécs Summer School program nyitó ünnepségére 2024. július 4-én 10.00 órakor kerül sor a Dr. Halasy- Nagy József Aulában.