Honismereti Hírlevél névvel is illethető az az online kiadvány, mely a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület (TMEAHE) idei első féléves munkáját mutatja be. Dr. Gesztesi Enikő elnök nemrég közreadott összefoglalása, ami az egyesületi, illetve a partnerintézményekben tevékenykedő tagok programjait is tartalmazza, nem kevesebb, mint tizenhat gépelt oldalt tesz ki. A terjedelmes és alapos áttekintés érzékletesen igazolja a TMEAHE sokoldalú és értékteremtő tevékenységét, s nem utolsó sorban a vezetés és a tagság elkötelezett mivoltát.

A Honismereti Hírlevél azt is közreadta, hogy dr. Gesztesi Enikő két tanítványa, Szabó Zsóka és Kiss Laura Beáta a Honismeret című folyóiratban is bemutatkozott egy-egy dolgozattal

Fotó: Mártonfai Dénes

Megemlékeztek a polihisztor tudósról

A fentiek ismeretében tehát a bőség zavarával kell megküzdeni egy, a leglényegesebb elemeket tartalmazó kivonat elkészítésekor. A rendezvények között tallózva feltétlenül említést érdemelnek a március 15-i ünnepséggel kapcsolatos események. Ekkor a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban működő Honismereti Szakkör diákjai – mint minden évben – rendbe teszik az alsóvárosi honvéd temetők sírjait, az I. Béla Gimnázium fiataljai ugyanezt teszik az újvárosi temetőben. A TMEAHE március 12-én koszorúzott, a közönséget az alsóvárosi temetőben dr. Gesztesi Enikő, az újvárosiban dr. Vizi Márta régész főmuzeológus köszöntötte. Ünnepi beszédet dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné tartott.

Március 24-én, Bél Mátyás születésnapja adott alkalmat a Honismeret Napjára. Az egyesület 2009. óta minden évben megemlékezik a polihisztor tudósról. Idén a Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikuma vállalta a vendéglátó szerepet. A közönséget Balogh Attila igazgató köszöntötte, aki maga is egyesületi tag, Béri Balogh Ádám kutató. Majd dr. Gesztesi Enikő kért szót, közölve, hogy az intézményt azért választották helyszínül, mert az iskola egy igazi közösség és ezzel együtt a diákok nagyon szép eredményeket értek el az elmúlt időszak versenyein is.

A TMEAHE április 6-án tartotta éves közgyűlését Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. A résztvevők megemlékeztek immár néhai tagjaikról, beszámolót hallgattak meg a tavalyi munkáról, majd megfogalmazták és elfogadták a 2024-re vonatkozó terveket, teendőket. Akkermann Dániel, a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulója a murgai időkapszula történetét mutatta be. Topánka-Révai Lilla Irén a Medinán élő Csizmadia János negyedik novellakötetét, dr. Gesztesi Enikő pedig dr. Ótós Miklós legújabb könyvét méltatta. Baka Zsuzsanna köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek testvére, néhai Baka István születése 75. évfordulójára szervezett emlékünnepségeken, emléküléseken, koszorúzásokon. Zárásaként Liebhauser János, az Illyés Gyula Könyvtár igazgatója meghívta a tagságot a még be nem rendezett Tudásközpontba. Az ugyancsak tagtárs Bognár Cecil Gyula kezdeményezése nyomán április elején megtisztult Szekszárd két szobra, a Bőségkosár és az Ülő nő, majd június 29-re megszépült két szobor is, a Vincellér és A pincétől hazafelé.