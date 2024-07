Itt most nem csak a tó és annak közvetlen környezete járható be kényelmesen, hanem a közeli erdős sáv is, ugyanis a feladatokat tartalmazó táblák közül oda is került néhány.

Az aktív pihenés és a testmozgás szerelmeseit szolgálja

Kovács Balázs, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke is részt vett a pálya átadásán. Ő azt mondta, a területek kialakításával színt szeretnének vinni a helyi sportközösség mindennapjaiba. Az egyesületi vezető arról is beszélt, hogy a helyi gyalogló klub országos viszonylatban is rendkívül aktívnak számít. A mostani fejlesztésnek köszönhetően egyrészt ők gyakrabban tudnak mozogni, másrészt megnő az esélye annak, hogy újabb sportolni vágyók csatlakozzanak hozzájuk. A szakértő szerint könnyen lehet az is, hogy a feladatok teljesítése közben egy-két óra alatt kényelmesen körbejárható Sötétvölgyi-tó környéke még népszerűbb lesz, ami pedig a helyi turizmusra is jótékony hatással lehet.