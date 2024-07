Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa ismertette, hogy a nyári meleg és a védőoltások közötti összefüggés témájáról azért is érdemes beszélni, mert sok ember a védőoltásokat annyira veszélytelennek tartja, hogy gyakran akkor is kérik az állatok beoltását, amikor azokat éppen egy betegség miatt kellett a rendelőbe vinni.

A kánikula az állatok szervezetét is megterheli, és ezt a védőoltások időzítésénél is érdemes figyelembe venni (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Védőoltások és a nyári meleg

A gazdik ezt szokták mondani ilyen esetekben:

„Ha már itt vagyunk, egyúttal be is kellene oltani” – mondják gyakran a vizsgálat során – de ilyenkor az oltás ellenjavallt, hiszen a meglévő betegséget súlyosbíthatja. Dr. Jakab Ferenc hozzátette, hogy a szélsőséges meleg egyike azon stressztényezőknek, amelyek közvetve hozzájárulhatnak az oltási „balesetekhez”. Ezért javasolt az oltás halasztása az időjárás kedvezőbbre fordulásáig. Lehet, hogy több százból egy állattal lenne csak gond, ám sajnos ritkán halálos anaphylaxiás sokk (az allergiás reakció legsúlyosabb formája, ami akár életveszélyes is lehet) is előfordulhat. Ez pedig nagyon rossz érzés az állatorvosnak, nem beszélve a gazda fájdalmáról.

Egy év az oltások védőhatása

Az alapvető oltások védőhatása több mint egy év. Bár a veszettség elleni oltás a törvény szerint egy évig érvényes, az állatorvos betegség esetén vagy egyéb indokolt esetben ezt elhalaszthatja (ha szükséges, ezt igazolni tudja a hatóság felé). Az egyéb, hatóságilag nem kötelező védőoltásokat, például az úgynevezett kombinált oltásokat pedig érdemes a legoptimálisabb időszakra időzíteni, az állat egyedi állapotát, előző oltásait is figyelembe véve, mondta dr. Jakab Ferenc állatorvos.

Mint ismert, kötelező beoltatni kedvencünket veszettség ellen.