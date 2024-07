Ne legyünk a bőrünk ellenségei

Dr. Szabó Gábor azt mondja, mára már általános vélekedés orvosszakmai körökben, hogy a túlzott napozás, nem hogy nem egészséges, hanem kifejezetten káros is. A bőrünk ugyanis sokkal gyorsabban öregedik az erős sugárzástól és nagy mértékben megnő a bőrrák kialakulásának kockázata. A szakértő szerint délelőtt tíz és délután négy óra között érdemes kerülni a közvetlen napsütést, és lehetőleg árnyékos helyet választani a vízparton is. Másrészt nagyon fontos a megfelelő faktorszámú fényvédőkrém használata is, amit félóránként-óránként érdemes újra felvinni a bőrre.