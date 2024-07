A kirívó meleg és az erős UV-sugárzás egyre inkább kihat a hazai gyümölcstermelésre is. Idén úgy tűnik több fajtánál is tapasztalható a kényszerérés.

Kényszerérés látszik a szilvákon, barackon, minden gyümölcsön a hőség miatt. Fotó: M. D.

Érezteti a gyümölcsökön is a hatását a hőség

Ha mennyiségben egyelőre nem is, minőségben és a gyümölcsméretekben máris érezteti a hatását a hőhullám és a mára rendszeresen jelentkező erős UV-sugárzás is. A tavaszi és nyár eleji esőzés sem tett jót a gyümölcsállományoknak. Jelentkeztek a párás meleg miatt különféle betegségek is a növényeken. Az árak is nagy ütemben indultak el felfelé, ami a feldolgozókat hozta nehéz helyzetbe – írta az Agrárszektor.

A gyümölcs mérete kisebb lett

A kajszi esetében az idei közepes szezonnak számított, jobb, mint a tavalyi, de jóval rosszabb, mint a tavalyelőtti. Az őszibarack esetében kiegyensúlyozott szezonról, normális termésről beszélhetünk, szerencsére kevésbé érintették az őszibarackot a fagykárok – mondta el az Agrárszektornak Apáti Ferenc. A FruitVeB, Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke ugyanakkor hozzátette: az őszibarack esetében a gyümölcsméretek egy kategóriával kisebbek, valószínűleg a tavaszi hideghatás, és általában a szokatlan időjárás miatt. Mint kifejtette, az idei, szokatlanul enyhe tavasz miatt minden gyümölcsfajra igaz, hogy hozzávetőleg három héttel előrébb tart a szezon, mint ahogy szokásosan alakulna.