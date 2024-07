120 ÉVE Végrehajtás emberöléssel. Szomorú eset történt Zombán, a hol a csendőrök végrehajtás közben egy jómódú gazda életét oltották ki, mivel az nekik ellenszegült és vasvillával akarta őket leszúrni. Az eset részletei a következők: Razgha Lajos zombai róm. kath. plébános perben állott Schönfeld József szomszédjával a kert miatt és a pert két fórumon meg is nyerte. Mivel Schönfeld József az ebből származott perköltség megfizetését megtagadta, a bíróság végrehajtást tűzött ki ellene. Meg is jelent a végrehajtó Schönfeld József házában, hogy a perköltség fejében lefoglalt tehenet elárverezze. A gazda azonban megakadályozta a végrehajtást, a mi miatt karhatalmat kellett igénybe venni. A csendőrök többszöri felszólítása daczára sem engedelmeskedett a magából kikelt gazda, a ki az istállóba szaladva, annak alsó ajtaját becsukta és felbőszülve vasvillát ragadott és azt kiabálta a csendőröknek, hogy aki az istállóba lép és tehenéhez mer nyúlni, azt leszúrja a vasvillával. A csendőrök mit sem hederitve a gazda figyelmeztetésére, bementek az istállóba, mire Schönfeld vasvillával csakugyan feléjök sújtott. Ekkor az egyik csendőr lőtt és a szerencsétlen gazda holtan rogyott össze. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. július 28.)

120 ÉVE Villa avatás. Bonyhád épül — a város szépül. E mondat juthat eszünkbe, ha végig tekintünk a Zárda utczánkon, mert ott egyszerre három házat építenek. Nálunk a ház építés nagy újdonság, mert Bonyhád építési tekintetben nagyon hátra maradt. De most nálunk nemcsak a községben, de a kies vidékű szőlőkben is építenek. Straicher Benő tekintélyes nagykereskedő most fejezte be építését egy gyönyörű villának, melynek ízléses tervét Piatsek Károly pécsi építész készítette s melynek avatása folyó hó 19-én tartatott meg. Az avatási ünnepély beszenteléssel kezdődött és vig vacsorával végződött. Ötvennégy személy vett részt az avatáson, kik a legjobb hangulatban másnap reggelig mulattak. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. július 28.)

120 ÉVE Korcsmai verekedés. Vigan ittak a pusztai gazdasági cselédek Szedresen Joó János korcsmájában. A sok ital azután annyira feltüzelte a mulatókat, hogy parázs verekedést rögtönöztek, melynek Király István szedresi lakos lett az áldozata, akit Váczi János, Rizner Sándor és Gutai János annyira összeszurkálták, hogy aligha lesz belőle egészséges, munkabiró ember. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. július 28.)