Közzétette a Magyar Olimpia Bizottság a Párizsban induló olimpikonjaink csapatkönyvét. Ebből több érdekesség is kiderül a hazánkat képviselő sportolókról, többek között az, kit tartanak a példaképüknek. Sokan a szüleiket, vagy más hozzátartozóikat jelölték meg, de persze sok sportoló neve is előkerült, külföldieké és magyar legendáké egyaránt. A következő két hétben pedig kiderül, kik lehetnek a jövő generációja számára idolok. De ne feledjük, nem csak az aranyérem csillog szépen! Az is kiváló eredmény, ha valaki képes felülmúlni önmagát, illetve példát kaphatunk kitartásból, küzdeni akarásból, sportszerűségből, tiszteletből és alázatból.