Elismerték kiváló munkáját

Kiváló pedagógusi munkáját június 17-én elismerte a Szekszárdi Tankerület , majd emlékérmet is átvehetett a tanévzárón, amivel a Belügyminisztérium ismerte el több mint negyven éves munkáját. Mostani osztályát mindenképp szeretné végigvinni, de még gondolkodik azon, hogy tovább folytassa-e az oktatást nyugdíjasként. Napközis tanárként is szívesen dolgozna tovább, hiszen úgy érzi, hogy még mindig sokat adhat a gyerekeknek. A most kezdő tanároknak azt tanácsolja, hogy érezzék kicsit az iskolában ők lesznek a gyerekek szülei, testi-lelki vigyázójuk kell legyenek.

Bernád Enikő tanítványaival és kolléganőjével

Fotó: Beküldött fotó

Enikő néni pályafutása során számtalan diákot segített és nevelt, mindig szem előtt tartva, hogy a tanítás nem csak hivatás, hanem szívügy is, Kozma Erzsébet, a Bíborvég Általános Iskola igazgatója a következő szavakkal méltatta: „Kifogyhatatlan energiával és lendülettel veti bele magát az újabbnál újabb kihívásokba. Példát mutat tanítványainak, fiatalabb kollégáinak az iskolai élet minden területén. Legyen szó tanítási óráról, szabadidős programok szervezéséről, hagyományápolásról vagy pályázatok megvalósításáról. Tanítványait tisztességre, emberségre, a megfelelő értékrendi normák betartására neveli, teszi mindezt személyes példamutatásával, a gyerekek iránti mérhetetlen szeretetével és sok türelemmel. Nagyon jó kapcsolatot ápol a szülőkkel is. Személyisége jó hangulatot teremt a tantestületben, mindig mosolyogva, pozitívan tekint előre, munkája példaértékű mindannyiunk számára.”