Jó hír, hogy a klíma az utóbbi években környezetbarátabb lett, ami egyáltalán nem elhanyagolható tényező a globális felmelegedés szempontjából.

Klíma az idei nyáron nagyon kapós, elviselhetővé teszi a lakást. Fotó: Városunk Dombóvár Facebook

Kétféle klímát ajánlanak a lakosságnak

De milyen a jó klíma, és mennyit fogyaszt, mennyivel fizetünk majd több áramszámlát ilyen forró nyár után?

A szakemberek a lakosság számára jellemzően két teljesítményt ajánlanak, ami lefedi egy átlagos magyar lakás igényeit: 2,6 kW-os klímaberendezések: ezeket 50-70 légköbméteres, vagyis 15-22 négyzetméteres helyiségekbe, lakásokba javasolják. A 3,5 kW-os klímaberendezések: ezek 100-110 légköbméterre, 25-30 négyzetméterre megfelelőek, ami megegyezik egy átlagos, nagyobb nappali méretével.

Ha ki van nyitva az ajtó, egy ilyen készülék a mellette lévő kisebb szobát is képes lehet lehűteni – még ha nem is olyan hatásfokkal –, ott is kellemes hőmérsékletet teremtve.

Ne legyen nyolc foknál nagyobb a különbség

A légkondicionálót úgy érdemes beállítani, hogy a belső és a külső hőmérséklet között ne legyen 8 foknál nagyobb a különbség. Ez ugyanis nagyobb fogyasztást eredményez, és egészségtelen is: könnyen megfázhat tőle az ember.

A régebbi „on-off” klímaberendezések egyszerűen kikapcsoltak, amikor elérték a beállított hőmérsékletet, majd bekapcsoltak, amikor a helyiség újra felmelegedett, miközben magasabb teljesítményen, a bekapcsolásnál nagyobb induló áramfelvétellel dolgoztak.

Takarékos klímák, ezeket érdemes választani

Az inverteres készülékek kompresszora ezzel szemben a beállított hőmérséklet elérésekor egészen alacsony teljesítményen, de továbbra is működik. A gép ezáltal úgy tarthatja fenn a kívánt hőmérsékletet, hogy az áramfelvétel összességében lényegesen alacsonyabb marad. Ez nem jelenti azt, hogy az inverteres légkondicionálók soha nem kapcsolnak ki. Amikor azonban egy leállást követően bekapcsolnak, nem dolgoznak egyből maximális teljesítményen, hanem fokozatosan növelik áramfelvételüket.

Havi szinten pár ezer forint a plusz költség

A fogyasztást sok tényező befolyásolja. Az épület adottságait – köztük a nyílászárók és a szigetelés minőségét –, illetve az adott helyiség belmagasságát kell kiszámolni. Ami az előbbit illeti, ez azért is lényeges, mert ha a meleg hatására jobban felmelegszik a lakás, a gépnek többet kell dolgoznia, így működtetése nyilván több pénzbe is kerül.