Szeptembertől már nem vihetnek be az iskolába a gyerekek energiaitalt, derült ki az egyik legfrrisebb kormányrendeletből. A törvény szövege tartalmazza a további tiltott tárgyak listáját is, melyeken az egyértelműen veszélyes eszközök, mint például a fegyverek és kések mellett ott szerepelnek például a dohánytermékek és a kábítószerek is. A szabály betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőröknek joga lesz átkutatni a diákok táskáját, tárolóhelyiségeit.

A mobiltelefonok használatát korlátozzák az iskolákban szeptembertől

Fotó: Illusztráció: MW

A tiltott tárgyak közé tartoznak a „közbiztonságra különösen veszélyes eszközök és az azokkal kapcsolatos egyes tevékenységek”. Ide értendő minden olyan tárgy, amelynek birtoklása a szabálysértési törvény vagy a Büntető törvénykönyv szerint büntetendő, és minden olyan termék, amit 18 év alatti nem is vásárolhat – írja a mindmegette.hu.

SZEPTEMBERTŐL EZEK A TILTOTT TÁRGYAK AZ ISKOLÁBAN:

8 centiméter szúróhosszúságú vagy vágóélű szúró- vagy vágóeszköz;

dobócsillag;

rugós kés;

felajzott íj;

szigonypuska;

parittya;

csúzli;

ólmosbot;

gázspray, elektromos sokkoló;

mechanikus vagy elektromos zárnyitó szerkezetek;

alkohol;

dohánytermék;

energiaital;

kábítószer.

A tiltott tárgyakat tilos lesz használni

az általános iskola 1–8. évfolyamán, a teljes tanítási napon,

a gimnázium 5–12. évfolyamán, a teljes tanítási napon,

a szakgimnázium 9–13. évfolyamán, a teljes tanítási napon,

a kollégiumokban a foglalkozások ideje alatt,

az alapfokú művészeti iskola minden évfolyamán a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt,

és a szakiskola minden évfolyamán a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt.

A tiltott tárgyak mellett lesznek használatukban korlátozott tárgyak, melyek közé a telekommunikációs eszközök – különösen a mobiltelefonok –, a kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközök és az internet elérésre alkalmas okoseszközök tartoznak.