Üzletét a magyarországi óra- és ékszerboltokhoz hasonlóan 1950-ben államosították, ellenszolgáltatás nélkül elkobozva kereskedéséből a teljes nemesfém árukészletet. A pártállam idején a saját lakásán folytatva működését, órajavítással, illetve óraszíjak árusításával foglalkozott. Hirdetései alkalmanként a Tolna Megyei Népújság hasábjain is megjelentek. „Legújabb kiadású órák, márkás és antik órák szakszerű javítása jótállással” – olvashatjuk a korabeli sajtó 1970. áprilisi lapszámában.

A lebontásra ítélt Rákóczi utcai épületből 1977 nyarán költöztette üzletét az Arany János utca 7. szám alá. Majd tíz évvel később, 1987 nyarán került át műhelye Szekszárd főutcájára, a Széchenyi utca 40. alagsorában kialakított üzlethelyiségbe.

Koszorú órás fiának adta át a stafétabotot

A mesterséget idővel fia, ifj. Koszorú Béla is elsajátította, gyermekként belenevelődve a szakmába. Az órás képesítést 1969-ben szerezte meg, ezután néhány évig hivatalosan, mint besegítő családtag dolgozott édesapja műhelyében. Bár ezt követően előbb a szekszárdi műszergyárban, majd a BHG Híradástechnikai Vállalat helyi üzemében helyezkedett el, az órásszakma gyakorlását sosem adta fel. Munka mellett, másodállásban, édesapja műhelyében továbbra is foglalkozott órajavítással, a vállalkozás vezetését 1989-ben vette át.

Időközben az órásszakma is nagy átalakuláson ment át. A rendszerváltás után az üzlet profilja, tevékenységi köre fokozatosan bővült. A javítási munkálatok mellett egyre nagyobb számban forgalmazott, illetve adott is el órákat. Majd az ékszerész képesítést is megszerezve már arany és ezüst ékszerek árusításával is foglalkozott kereskedésében.

Koszorú Béla 2008-as nyugdíjba vonulását követően az üzlet vezetését még évekig felesége, Koszorú Györgyi vitte tovább, ásványékszerek készítésével gyarapítva az óra-ékszer kereskedés árukínálatát. A kényesebb munkákat, javításokat azonban továbbra is férje végezte – ahogyan ő vallotta – „otthoni ügyeletből”. A szakma feladásáról, a városban mindenki által ismert órásüzlet bezárásáról végül 2023 őszén döntött.