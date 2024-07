Lovász Aranka vehette át idén a paksi önkormányzat által alapított Deák Ferenc Díjat. A kitüntetéssel a polgármesteri hivatalban legalább öt éve dolgozó azon köztisztviselőket ismerik el évről évre, akik kimagasló munkájukkal hozzájárultak a város közigazgatási tevékenysége szakmai színvonalának növeléséhez, a lakosság ügyeinek kulturált intézéséhez, valamint magas színvonalú előkészítő és végrehajtó tevékenységükkel segítették a képviselő-testület munkáját.

Kevesen ismerik úgy a város utcáit, mint Lovász Aranka

Lovász Aranka méltatásában elhangzott, hogy 1983-ban diplomázott mélyépítő mérnökként. Szekszárdon kezdett tervezőként dolgozni, majd 1985. február 11-én került a Paksi Tanács Műszaki Osztályára. Hosszú évek, évtizedek óta mindennapi munkája során tanúbizonyságot tesz arról, hogy a rábízott feladatokat magas színvonalon elő tudja készíteni és végre tudja hajtani. A felterjesztők úgy gondolják, hogy a lakótelep és a város valamennyi útjának, utcájának állapotát csak kevesen ismerik olyan mélységben, ahogy ő.

Egy-egy feladat, probléma felvetésekor személyiségéből adódóan szinte az arcára van írva a megoldás lehetősége – vagy éppen annak lehetetlensége. Véleményét azonnal elmondja, ahogy a nem tetszését is, de mindig hozzá tudja csatolni a megfelelő megoldás lehetőségét. Ha olykor kendőzetlenül is fogalmaz, kijelentései mögött mindig a szakmai megfelelőség, igényesség található. Ő az, aki fagyban, hóban, melegben, esőben, kora reggel, vagy késő délután jóval a munkaideje letelte után is a kivitelezőkkel vitatkozva szorgalmazza a város számára optimális megvalósítást.

Jubileumi elismerést is kapott

Mindezek alapján Lovász Aranka szakmai munkája, mind emberi hozzáállása elismeréséül Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Deák Ferenc” kitüntetéssel díjazta. Az ünnepségen a jubiláló köztisztviselőket is köszöntötték, Lovász Aranka ebben is érintett volt, hiszen negyven éve állt munkába.