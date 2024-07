Magyarok Kenyere - 15 Millió Búzaszem. Ez a neve annak a kezdeményezésnek, ami 2011-ben indult útjára Pécs városából. Jelenleg a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Magyarok Kenyere Alapítvány, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a fő szervező. A mozgalom indulásakor tíz tonna gabona gyűlt össze, de ez az elmúlt években túllépte már az ezer tonnát is, tehát igazi sikertörténetről van szó.

Tavaly hét tonna lisztet eredményezett vármegyénkben a Magyarok Kenyere program. Az ünnepség évzáró küldöttgyűlés után zajlott le, a rendezvényen Süli János országgyűlési képviselő, Jakab István, a MAGOSZ elnöke, Horváth István országgyűlési képviselő és Vendégh Edit is részt vett

Fotó: Mártonfai Dénes

Magyarok Kenyere, vármegyei nagy karéjjal

A program keretében a Kárpát-medence magyar településeiről ajánlanak fel a gazdák bizonyos mennyiséget az általuk megtermelt búzából. A learatott adománynak szánt terményt minden évben gyűjtőpontokra viszik. Tolna vármegyében az eddigi évekhez hasonlóan négy gyűjtőpont működik:

Csike György gazdasága - Tamási-Szemcsepuszta, 30/9579661; Hajdók Gábor gazdasága - Bölcske, Tölgyfa u. 4., 20/5383165; Goldkern Kft. telephelye - Őcsény, Napraforgó u 8., kapcsolattartó Kisuri János 30/2565812; Róna Mg-i Kft. telephelye Dalmand, kapcsolattartó Börcsök Elizabet 30/3875908.

– Augusztus 20-ig várjuk az adományokat – mondta el lapunknak Vendégh Edit, a NAK Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke. – Az összegyűlt gabonát a gyűjtőpontokról a dunaföldvári malomba szállítjuk, itt történik az őrlés. Az így keletkező lisztet kapják meg az adományban részesülő vármegyei szervezetek, akik a kenyér alapanyagot karitatív célra tovább ajándékozzák hátrányos helyzetű családoknak. A vármegyei adományozó ünnepséget az év második felében tartjuk.

Az elnök hozzátette, hogy

a program pénzadományokkal is támogatható a Magyarok Kenyere Alapítvány 10300002-10623342-49020015 számlaszámára való átutalással.

Emellett 2021-től az alapítvány a személyi jövedelemadó egy százalékos felajánlásait is fogadja. Ennél is részletesebb információkkal a falugazdászok szolgálnak, valamint a www.magyarokkenyere.hu honlap is az érdeklődők rendelkezésére áll.