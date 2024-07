– Hogyan kezdték a méhészkedést?

– Méhész családba születtem, már a nagyapám is méhész volt – mondja Hurtony Zoltánné. – Apám 120 családdal dolgozott, s elhatározta, amikor a férjem elkezdett nekem udvarolni, hogy belőle is méhészt csinál. Csakhogy a párom nagyon félt a méhektől. Úgyhogy mondtam apámnak, hogy ha elriasztja őt a nyavalyás bogaraival, én megyek utána. De erre nem került sor, mert a férjem összeszedte a bátorságát, vett tíz családot, és elkezdte gyakorolni a saját állományán azt, amit édesapámtól tanult. Nászajándékba, 1981-ben harminc méhcsaládot kaptunk, azzal a kikötéssel, hogy ha elpusztulnak, ki kell fizetnünk. Így akarta apám elérni azt, hogy jó gazdák legyünk. Jók lettünk, mert a következő évben már hatvan családdal foglalkoztunk.

Hurtony Zoltánné évtizedek óta méhészkedik a férjével, s már az apja és a nagyapja is méhész volt. A szerző fotója.

– Most mennyi van?

– Volt már kétszáz is, de mi se fiatalodunk; az utóbbi pár évben 60-70 közötti családra álltunk be. A gazdaságossága se indokolja, hogy ennél több legyen.

– Miért? A külföldi tömegáru miatt?

– Igen. Kínai, ukrán méz ömlik az országba 7-8 éve, ami gyatra minőségű, de olcsó. A nagybani felvásárlás szinte leállt. Nevetségesen alacsony árat kínálnak, amiért nem adja oda egy komoly termelő a portékáját. A kínaiaknál van egy eljárás, a gyantaszűrés, aminek a végterméke egy alapméz lesz, hatalmas mennyiségben. Azt valamilyen virágmézzel beoltják, például egy jó minőségű magyar akáccal, és kész az ő akácmézük. Nagyon tudatos vásárlók kellenek ahhoz, hogy ezt a észre vegyék a boltban, az áru címkéjét böngészve.

– Önök hogyan értékesítenek?

– Visszatérő vásárlóink vannak, rokoni, baráti, ismerősi körben elmegy a zöme. Kényesek vagyunk a minőségre, a párom a Szent Ambrus Mézlovagrend tagja, ez is kötelez bennünket arra, hogy ne maszatoljunk, ne kutyuljunk össze dolgokat. Miközben, tudni kell, hogy a mézpiac is átlakul, van kereslet ma már csokoládés, epres, citromos, mentás mézre is.

– Mézeskalácsot is készít. Azzal miért kezdett foglalkozni?

– Jártunk rendezvényekre mézet árulni, s gondoltam: kicsit bővítem a kínálati palettát. Erre főleg karácsony előtt van kereslet. Nem sokat profitálok belőle, inkább csak hobbi szinten foglalkozom ezzel.