Mézes rendezvénybe kóstolhattak bele a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde nyári táborának lakói. Ez az édes elfoglaltság szerdán várta a kicsiket. A kiváló hangulathoz már előtte való napon hozzájárult a Katalinka Bábszínház előadása. Ekkor Adorján Katalin és Cs. Mayer Katalin a magyar népmese kinccsel ismertette meg a nebulókat. A két óvónő számtalan vidám percet szerzett a gyermeknek, az ovisok együtt szurkoltak Jancsikáért, akit a loncsos medve rabolt el. A második jelenetben pedig az apróságok megtudhatták, hogy mi is történik akkor, ha a rókát fogadják meg kacsapásztornak.

A mézes rendezvényen Cs. Mayer Katalin igénybe vette Paja báb segítségét is

Fotó: Beküldött fotó

Mézes percek zárták a rendezvényt

Másnap Cs. Mayer Katalin ajándék előadással lepte meg az óvodásokat. „Mézes Katica mama” – negyven évnyi családi méhészkedés tapasztalatának birtokában – a méhek csodálatos világát varázsolta a csöppségek elé. Közreműködésével az intézmény aulája pillanatok alatt kaptárrá változott, méh királynő választás zajlott le és méh táncot jártak a lelkes gyermekek. Azt is eljátszották, plüss kellékek alkalmazásával, hogy miként zajlik a virágok beporzása. Az előadó varázslatos táskájából Macika és Paja bábok segítségével előkerültek méhészeti segédeszközök is, mint például a méh lefújó, avagy a méhész kalap. Ezeket ki- és fel is próbálhatták a táborlakók.

A méhviaszt is megvizsgálhatták, megtapasztalhatták annak állagát, majd ebből a könnyen formálható anyagból gyertyát tekerhettek és levendulával díszített szívecske illatosítót készíthettek. Katica mama végezetül saját, házi méz feltálalásával szó szerint megédesítette a rendezvényt. Mint lapunknak elmondta, az említett méhészkedés okán küldetésnek érzi azt, hogy a gyermekekkel megismertesse és megszerettesse a szorgos mézkészítőket, és egyúttal felhívja a figyelmet védelmük fontosságára.