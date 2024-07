Textilesnek tanult, de nem arról híres a Binder Judit. Mézeskalácsosként ismerik Felsőnyéken és környékén.

Binder Judit mézeskalácsból készített figurális alkotásait mutatja. A szerző fotója.

Mézeskalácsos művekből rendeztek kiállítást

– Körülbelül 25 éve kezdődött ez a dolog – meséli –, amikor az unokahúgom gyerekei picik voltak. Láttam az újságban egy gyönyörű kis mézeskalácsházikót, és azt mondtam: nem igaz, hogy ezt én nem tudom megcsinálni! Elkészült, a két gyerek csak állt előtte, és le nem vették a szemüket róla. Attól kezdve mindig ilyesmit kaptak karácsonyra a gyerekek a családban.

– Autodidakta módon tanulta ezt?

– Kreatív alkat vagyok, de tanulni se restelltem. Az egyik legismertebb hazai mézeskalácsos, Vargáné Orbán Anikó tanfolyamára jártam. Fontos ismeretekkel lettem gazdagabb a tészta kidolgozása és a díszítés terén. Cukrász képesítést is szereztem. Most már nemcsak a családban ajándékozok a mézes készítményimből. Kapott a falu karácsonyi műsorában fellépő minden gyerek.

– Van-e érdeklődő a családban vagy a faluban, aki továbbviszi a mesterséget?

– Szakkört már vezettem itt, a felsőnyéki művelődési házban, három évvel ezelőtt, amin 7-8 asszonyka vett részt. A végén egy sikeres kiállítást rendeztünk az elkészült alkotásokból. Decemberben az iregszemcsei iskolába mentem bemutatót tartani. A süteménydíszítésben a tanulók is részt vettek. Családon belül: két lány és egy fiú unokám van, s érdekes módon a kilencéves fiút érdekli legjobban a mézeskalácskészítés, főleg az írókázás. Ami persze nem jelenti azt, hogy főállásban ezzel akar majd foglalkozni.

Új ünnepi édesség: húsvéti mézeskalácstojás

– Mindig vannak újdonságok – avat be jelenlegi tevékenységébe a felsőnyéki mézeskalácsos –, így az önképzés nagyon fontos. Az internetnek köszönhetően most már online oktatásokon is részt lehet venni. Engem például nagyon érdekel a modern (nem népi) díszítés technikája.

– Miben tér el ez a hagyományostól?

– Szemmel látható a különbség a formákban is, a színekben is. Nagyobb képzelőerő és kézügyesség kell hozzá, mint a klasszikus megoldásokhoz.

– Textilesként nem tudta volna kibontakoztatni ezt a tehetségét?

– A sütés jobban érdekelt mindig. Ezt hoztam össze az alkotói vágyammal, így születtek a figurális mézeskalácsok és figurális torták. Tojás alakú mézeskalácsom is van, úgyhogy már húsvéti ajándék is lehet, nemcsak karácsonyi. Tortából meg a gyermeki igények skálája rendkívül széles. Kértek már autó és zongora formájút is. Az eddigi legmeglepőbb megrendelés egy gázálarc alakú torta volt.