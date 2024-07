A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Az ilyen időszakokban különös figyelmet kell fordítani a megfelelő hidratálásra és a hűvös környezet biztosítására.

Vizet osztanak Bonyhádon is

Forrás: Facebook

Bonyhád városa is csatlakozott ezekhez az intézkedésekhez, és a közösség jólétének érdekében az utcákon vizet osztanak. Az önkormányzat és az önkéntesek együttműködésével több ponton is lehetőség van arra, hogy az emberek frissítő vízhez jussanak. Ez különösen fontos a legkiszolgáltatottabb csoportok számára, akik különösen érzékenyek a hőség hatásaira.

Miért fontos a vízosztás?

A hőségriadó idején a legfontosabb az, hogy mindenki elegendő folyadékot fogyasszon. A kiszáradás és a hőguta veszélye ilyenkor jelentősen megnő, ezért különösen fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű vízfogyasztás. A vízosztás célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a friss ivóvizet, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik a városban. A helyi lakosok pozitívan fogadták az intézkedéseket, sokan élnek a lehetőséggel, hogy a forró napokon frissítő vízhez jussanak. Az önkéntesek szerint a legnagyobb forgalom a déli órákban van, amikor a hőmérséklet eléri a csúcspontját.

Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy vigyázzanak egymásra, és figyeljenek oda a környezetükben lévőkre. Ha valaki rosszul érzi magát, vagy segítségre van szüksége, ne habozzon segítséget kérni.

Tippek a Hőség Ellen

Folyadékpótlás: Fogyasszon naponta legalább 2-3 liter vizet, még akkor is, ha nem érzi magát szomjasnak.

Kerülje a Napot: Próbálja meg kerülni a közvetlen napfényt a déli órákban, és maradjon árnyékban vagy hűvös helyen.

Laza Ruházat: Viseljen könnyű, világos színű, szellős ruhákat.

Hűtse Magát: Ha teheti, használjon légkondicionálót vagy ventilátort, és vegyen gyakran langyos zuhanyt.

Az előrejelzések szerint a hőségriadó július 18-án véget ér, de addig is fontos, hogy mindenki vigyázzon magára és másokra is. Bonyhád önkormányzata továbbra is elkötelezett a lakosok biztonsága és jóléte mellett, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megkönnyítse a hőség elviselését.