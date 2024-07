Minecraft tábor adott építkezési és önépítési lehetőséget a kisdiákoknak a Szekszárdi Garay János Általános Iskolában. Ezt különleges vakációs elfoglaltságot immár ötödik éve rendezi az intézmény, igen nagy érdeklődés mellett. Akárcsak korábban, ez alkalommal is a sióagárdi székhelyű Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány volt a szervező. A csoportokat a kezdetektől Haraszti Péter irányítja, így történt ez most, azaz a múlt héten is.

A Minecraft tábor zárásaként ez alkalommal is Retkes Tamás mutatkozott be a természetet ábrázoló felvételeivel

Fotó: Beküldött fotó

Minecraft tábor, változó tematikával

A gyerekek első körben a tábort építették meg, majd belakták ezt a szigetet. A hét folyamán több aréna pálya is elkészült. Kifejezetten látványosnak bizonyult a víz alatti, üvegből létrehozott terep, akárcsak a szárazföldi, jég és láva alkotta világ. A pénteki záró napon is szárnyalhatott a fantázia, hiszen ekkor a dzsungelben építkeztek a táborlakók. Mindezen túl a fiatalokra különböző, kalandos feladatok vártak: át kellett jutni egy nehéz terepen, majd közösen összefogva le kellett győzni egy vagy több sárkányt. Menet közben különleges nyersanyagokhoz juthattak, azokból erős öltözetet, használati tárgyat készíthettek.

– Minden évben változik a tematika – mondta el lapunknak Pekari Bernadett, az iskola igazgatója, aki végig figyelemmel kísérte a tábort. – Az előző esztendőkben zajlottak már építkezések a Marson, egy középkori várban, a Disneylandban és a Kincses szigeten is. A Minecraft lényege egyébként úgy érzékeltethető, hogy olyan, mint a LEGO virtuális változata. Mint ilyen, fejleszti az együttműködési képességet, hiszen sok feladatot kell közösen, csapatban megoldani. A saját kreativitás, kitartás az egyéni feladatokban kap tág teret.

A három, heti váltású turnusban egyébként nemcsak a gép előtt ülnek a gyerekek. Hiszen van játék a szabadban, tornateremben és nagy sláger a Just Dance. A hét záróakkordja minden alkalommal Retkes Tamás természetfotós interaktív előadása.