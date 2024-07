Így kaphatjuk vissza a betétdíj összegét

A betétdíjat minden esetben az erre a célra kihelyezett visszaváltó automatákból kapjuk vissza. Ez háromféleképpen történhet. Egyrészt egy mobilapplikáció segítségével kérhetjük, hogy a pénzt utalják vissza a bankszámlánkra. Ha viszont üzletben van az automata, akkor vásárlási utalványt is felajánlhat, amit aztán rögtön le is vásárolhatunk a boltban. Harmadrészt pedig adományként ajánlhatjuk fel a betétdíj összegét. Utóbbi rendszerbe egyébként egyre több, Tolna vármegyében működő egyesület és alapítvány kerül be. Mostanra már adakozhatunk így mások mellett kutató-mentő egyesületnek és állatmenhelynek is.