Gyógyszerek, amelyek semmiképpen se maradjanak ki a bőröndből, ha nyaralni megyünk! – Az alapvetően szedett gyógyszereken túl: lázcsillapító, görcsoldó, napégés elleni hab (Panthenol) vagy Bepanthen – ezek a legjobbak. De ha valaki a napégésre hideg tejfölt ken, az is nagyon hatásos. A fentiek mellett a kullancs- és a szúnyogriasztót is vigyünk. Nagyon fontos a probiotikum is – hangsúlyozza a doktornő.

Ha valaki rosszul van utazás során, érdemes gyógynövényes vagy homeopátiás készítményt fogyasztani. A hasi görcsöket a borsmenta vagy kamilla tea enyhíti. Gyulladáscsökkentőként a teafaolaj a párnára csepegtetve kiváló megoldás, hiszen vírusölő, baktérium-ellenes hatása van.

Ha valaki hajlamos a magas vérnyomásra, de nem kell rá gyógyszert szednie, akkor is fontos tényező, hogy az utazásos stressz okozhat vérnyomás ingadozást. Ezért nyaralás előtt érdemes felíratni az orvossal olyan készítményt, amely ilyenkor használható.

Szívbetegség, vérnyomás-problémák, epilepszia, cukorbetegség – növelhetik a vízbe fulladás kockázatát?

– A cukorbetegek strandolás előtt mérjenek vércukrot, a vérnyomásosok figyeljék az ingadozást, ha nem érzik jól magukat, ne menjenek be a vízbe, az epilepsziásoknak pedig az erős nap miatt érdemes sapkát vagy kalapot viselni a vízben, hogy elkerüljék a rosszullétet. És nagyon fontos, hogy ne menjünk egyedül a vízbe, így akkor is van mellettünk segítség, ha a betegség tüneteit tapasztaljuk magunkon – hangsúlyozza dr. Mangó Gabriella.

A nyaralás során hajlamosak vagyunk a túlevésre vagy épp olyan ételek fogyasztására amelyek a hétköznapokban nem képezik az étrendünk részét – ezek megterhelhetik a gyomrunkat.

– Éppen ezért fontos, hogy legyen nálunk például Quamatel mini. Ha nagyobb vacsorára készülünk, a reflux megelőzése érdekében, érdemes étkezés előtt bevenni belőle. De egyébként sem javasolt ebben a nagy melegben a gyomrot megterhelő és zsíros ételeket fogyasztani. Kerüljük a hurka-kolbászt, ha tehetjük.

Alkohol strandoláskor – bemenjünk a vízbe ittasan vagy sem?

– Egy sörnél több alkohollal a szervezetünkben ne menjünk be a vízbe és töményet ne fogyasszunk a napfürdőzés és a fürdőzés előtt sem. Ha valaki alkoholt fogyaszt és kimegy a napra, dehidratálttá válik és ez így magasabb alkoholszintet eredményez, mint amennyit egyébként jelentene az elfogyasztott mennyiség – mondja Mangó doktornő.

