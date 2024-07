Elkerülhetetlen a szigorítás a nőknél is

A nők kedvezményes nyugdíjfeltételeinek fokozatos szigorítására lenne szükség: ha 2012-ben a 62 éves általános nyugdíjkorhatárhoz 40 éves minimális jogviszony tartozott, akkor 2022 óta a 65 éves nyugdíjkorhatárhoz 42-43 év tartozna.

Ezt a mulasztást úgy lehetne jóvá tenni, ha a jogosító évek száma évente fél évvel emelkedne, és az intézkedést 2025-ben bevezetve 2030-ban érné el a 43 évet. Ez azonban kevés, a már említett méltányosság miatt a rendszert ki kellene egészíteni egy fokozatosan szigorodó málusszal. Például ahogy múlnak a naptári évek, az előrehozott évekkel arányos büntetést fokozatosan emelni kellene, például 2025-ben 1, 2030-ban 3-6 százalékkal.

Sokan élvezik a nyugdíj melletti munkát

– Ötvennyolc éves voltam, amikor pár éve nyugdíjba mentem. Bár a nyugdíjam nem volt magas, de mivel egészséges voltam, így tovább maradtam a munkahelyemen és ugyanazt a munkát végezhettem, végzem most is, mint korábban – mondta Simon Péterné Julika, szekszárdi olvasónk. Így, hogy a nyugdíjat és a fizetésemet is megkapom, jobban élek. A plusz pénzből segíteni tudom a felnőtt gyermekeimet. Az egyikük most cseréli nagyobbra a lakásukat, a másik pedig vállalkozást indított és átmenetileg jól jön neki a segítség.

Egyébként a munkáltatóm is elégedett velem, mert nyugdíjasként kevesebb járulékot kell utánam fizetni. Csak mellékesen jegyzem meg, a közérzetem is jobb, hasznosnak és fiatalabbnak is érzem magamat így.