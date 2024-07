Embert próbáló munka a távfűtő rendszer nyári karbantartása, hiszen az aknákban, a csövek mellett néha 70 fokot is eléri a hőmérséklet.

Egy teljesen újszerű beruházás is zajlik

Ugyanekkor folyik másik, teljesen újszerű munka a kazánok mellett is. A Távhőszolgáltató Kft. megállapodást kötött ugyanis az E.ON-nal, amely szerint ez a nagy cég hőenergiát ad a fűtőműnek. Mégpedig, ha az új beruházás befejeződik, három forrásból is. Egyik – amelyik már elkészült – a három villanykazán, ezek négy megawatt elektromos árammal melegítik a vizet. Vélhetően akkor működnek leggazdaságosabban, ha a rengeteg napelem több energiát termel, mint amennyire a fogyasztóknak éppen szüksége lenne, s itt vízmelegítésre el tudják használni a fölös áramot.

Folyamatban van két gázmotor beépítése is

Emellett, hogy a megállapodás szerinti hőmennyiséget mindig biztosítsa az E.ON, van gázkazán is, továbbá folyamatban van két gázmotor beépítése is. Az utóbbiak hatalmas hagyományos motorok, amelyekben az üzemanyag nem benzin, vagy dízelolaj, hanem gáz. Ezek áramot termelő generátorokat hajtanak, viszont itt az áramtermelés mondhatnánk, szinte a másodlagos, ugyanis ezesetben a motorok hűtésekor keletkező, meg még a kipufogó gázból is kinyert hőmennyiséget adják át a fűtőműnek.

Az új beruházásnak egyik, cseppet sem elhanyagolandó előnye, hogy a Távhőszolgáltató Kft. így olcsóbban kapja a hőenergiát az E.ON-tól, mint amennyibe kerülne, ha azt saját kazánjaiban termelné meg. Az pedig további haszon, mégpedig mindenkinek, hogy nem kell elégetni annyi gázt, mikor az égéskor széndioxid keletkezik, így nem kell kifizetni akkora összeget az egyre emelkedő CO2 kvóta miatt.

Hitelt kell felvenni az új kéményre

Az E.ON-tól vett meleg nyáron szinte elegendő a város lakásainak, intézményeinek melegvízzel történő ellátására, de mint Csukle Tibor, a távhőszolgáltató ügyvezetője mondta, ez a többletenergia, télen, a fűtési szezon idején is fontos lesz.

Mikor a kazánházba mentünk, az igazgató mutatott egy szoba méretű betonkockát. Ez volt a régi, harminc éves, tönkrement, így tavasszal lebontott kémény alapja. Most majd ennél is nagyobb kell az új kéménynek, amelynek megépítéséhez viszont még hitelt kell felvennie a város cégének.