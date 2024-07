Az elmúlt egy hét legolvasottabb cikkeit szedtük össze. Olvasóink közül a legtöbb kattintást a Nők 40 helyett Nők 43 című cikkünkre adták. Ebben az újságcikkben arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy mikorra várható a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának a megváltoztatása.

Olvasóink a nagy melegben sem hanyagolták el a teol.hu hírportálunkat, sokan olvasták a cikkeinket

Olvasóink a nagy viharról is olvashattak

Szintén sokan voltak kíváncsiak az Éjszakai sötétség borult Szekszárdra címet viselő cikkre is. A városra törő szélvihar perceken belül meghozta a jégesőt is. A dió- és tojásnagyságú jégdarabok palatetőket, ablakokat törtek be, szerencsére ez nem most, hanem negyven éve történt. Bár az esőre most is nagy szükség lenne.

A Termőföldek öröklése szintén sikeres volt olvasóink körében. Ebben a cikkben arról írtunk, milyen változásokat kell figyelembe venni, ha földet örököl az ember. Tájékoztattuk olvasóinkat az autópálya matricák vásárlásáról is, hol a legegyszerűbb ezeket megvenni.

Szőke Lajos mesélt élete nagy kalandjáról

A pörbölyi whiskys egyszemélyes világcége Japánban is ismert című írásunkban Szőke Lajos mesélt élete nagy kalandjáról. Hogyan indult a vállalkozása.

Végül egy szomorú hír is sok olvasót vonzott, arról írtunk, hogy nagy veszteség érte a Tolna vármegyei sportéletet. Szabó Balázs, a vármegyei kézilabda-szövetség elnöke tette közzé Facebook-oldalán, hogy elhunyt Almási Gyöngyvér.