Nagy Norbert az új tolnai plébános (kerek asztalnál)

– Sok helyen, sok mindennel foglalkozott. Minek veszi főként a hasznát?

– A pszichodrámai, pszichoterápiai ismeretek nagyon fontosak egy lelkipásztor számára. Ezeken kívül is sok minden érdekel, megmozgat. Szoktam motorozni, barkácsolni és rendszeresen sportolok. Főleg kerékpározom, de elindultam Domboriban a szombati triatlon versenyen is. Harmadik lettem a Próbáld ki a triatlont – szuper sprint kategóriában. (Ötszáz méter úszás, 12 km kerékpározás, 3 km futás.) Korábban versenyszerűen úsztam és küzdősportokkal is foglalkoztam. Mindemellett a hosszúhetényi tanyámon ősszel kezdjük a szépirodalmi olvasókörünk hetedik évadját. Olyan családból származom, ahol a hit, a zene és a sport is jelen volt. Egy nagynéném szerzetesnővér, egy nagybátyám olimpikon birkózó és hegedűművész is volt.

Sörözni járt a diákokkal

– Mindig szerettem az élvonalban lenni – emlékszik vissza –, akár a tanulmányok, akár a sport terén. Odatettem magam, ifjúsági lelkészként vittem a srácokat kirándulni, cserkészkedtünk, ökumenikus szellemiségű fesztiválmissziókra jártunk, és elmentem velük sörözni is. Ám az idő múlásával bizonyos dolgok elmaradnak, mert nincs mindenre kapacitás, és bele is fárad az ember. Most taposom az ötvenedik évemet, a jubileum bibliai értelmében keresem az eredeti állapot visszaállításának lehetőségeit. Rendszerességre törekszem az evésben, alvásban, testedzésben és a lelki életben egyaránt. A szolgálati hely változását is e folyamat részének tudom be, s nagy várakozásokkal állok az új kihívások elé.

Beköltözés a tolnai plébániára (bútorszállítás)

– A fiatalok felnéznek egy ilyen sportos papra? Példaképüknek tekintik?

– Nem tudom. Néhányaknak biztosan tetszik ez az életvitel. A mai, online világban kalandozó fiatalok már mások, mint az egy-két-három generációval korábbiak. Nehezebben nőnek fel, problémáik vannak az önkép, a kommunikáció, a párkapcsolat, az intimitás területén. Úgy gondolom, tudok használható tanácsokat adni nekik, mert olyan pap vagyok, aki párkapcsolatban is élt. A felgyorsult élet okozta változások elviselésében is vannak átadható tapasztalataim, hisz jómagam is pörögtem ezerrel. Nem a veszteségekre kell figyelni, hanem a nyereségekre, a lehetőségekre! Számomra hálával fogadott lehetőség, hogy most Tolnán, új helyen, újrakezdhetek.

Fontos a test karbantartása is Nagy Norbert 1975-ben született a délvidéki Zentán. Tízéves koráig Moholon lakott, onnan Péterévére, majd Szilágyira költözött édesanyjával a szülők válása után. Elektrotechnikai középiskolát Szabadkán végzett 1994-ben, aztán az ELTE-re jelentkezett, filozófia szakra, de nem vették fel. Ezért – a délszláv háború elől is menekülve – Pécsre költözött, ott folytatott matematikai és filozófiai tanulmányokat a Janus Pannóniusz Tudományegyetemen, illetve teológiát a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Ám fordulat következett az életében: egy istenélmény következtében papi pályára lépett. Felszentelése 2000-ben történt meg. Több helyen szolgált, legutóbb Pécsen, ahol a gyárvárosi templom plébánosa volt. Tolnára augusztus 1-től helyezte Felföldi László püspök. Szabadidejében olvas, barkácsol, kirándul, motorozik és sportol: kerékpározik, triatlonozik. Fontosnak érzi a lélek mellett a test karbantartását is, mert – véleménye szint – a Teremtő a testet szakralizálta azzal, hogy Jézusban, Isten emberré lett.