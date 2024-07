Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a közlekedés legmegosztóbb szereplői jelenleg az elektromos rolleresek. Ezen kétkerekű besorolása régóta vita tárgyát képezi, de mivel a KRESZ egyelőre nem rendelkezik róla, így az e-roller használója gyalogosnak minősül, miközben teljesítményétől függően a kerékpár vagy a segédmotoros kerékpár áll legközelebb az elektromos rollerhez. De erre a két járműre is különböző szabályozás vonatkozik.

Az e-rolleres jelenleg gyalogosnak minősül Fotó: MW

Még vár a besorolásra az e-roller

Év elején már elindult az egyeztetés az elektromos rollerek besorolásáról, ám ez mostanáig még nem zárult le. Ám időről időre újabb baleset irányítja rá a figyelmet arra, hogy egyre sürgetőbb ez ügyben a KRESZ módosítása. Nemrégiben vármegyénkben, Dombóváron történt egy súlyos sérüléssel járó baleset. Miként arról portálunkon is beszámoltunk, egy 21 éves döbröközi férfi közlekedett elektromos rollerrel úgy, hogy közben szabálytalanul egy utast is szállított. A rolleres figyelmen kívül hagyott egy STOP táblát, és megállás nélkül hajtott be a kereszteződésbe, ahol egy busznak ütközött. Az e-roller 15 éves döbröközi utasa súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, sofőrje könnyebb sérüléssel megúszta.

Az eset kapcsán Komlósiné Kiss Anetthez, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjéhez fordultunk. Emlékeztetett rá, hogy a KRESZ ugyan még nem rendelkezik külön az elektromos rollerekről, de július 16-tól érvénybe lépett egy rendelkezés, ami alapján kötelező felelősségbiztosítást kell kötni azokra a hatósági nyilvántartásba nem vett járművekre, így az e-rollerekre is, amelyek 25 kilogrammnál könnyebbek, de tervezési sebességük meghaladja a 25 kilométer/órát, valamint a 25 kilogrammnál nehezebbekre akkor, ha a tervezési sebességük több mint 14 kilométer/óra. A rendőrségi szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy érvényes kgfb megléte esetén a biztosító a másnak okozott kárt téríti meg, ha valaki e-rolleresként sérül, akkor csak abban az esetben kap kártérítést, ha rendelkezik baleset-biztosítással.

Nem szégyen a bukósisak használata

Ellenőrzések alkalmával az e-rollereseket is igazoltathatják a rendőrök. Ezen alkalmakkor a szabályok betartására, a biztonságos közlekedés fontosságára hívják fel a figyelmet. Komlósiné Kiss Anett azt hangsúlyozta ezzel kapcsolatban, hogy ugyan nem kötelező, de javasolt az e-rolleresek számára a bukósisak használata – akár egy nagyobb védelmet nyújtó motoros sisaké is –, illetve térd- és könyökvédő is ajánlott a nagyobb sérülések elkerülése érdekében.