Tej, hús, cukor, étolaj, liszt - eddig hatósági áras termék volt, mától már nem az

Otthonfelújítási támogatás

Július elsején megnyílt az otthonfelújítási program igénylési köre. Az otthonfelújítási támogatás 108 milliárd forintos keretösszegéből mintegy 20 ezer családi ház modernizálása finanszírozható. A legfeljebb 6 millió forint összegű támogatásból 2,5-3,8 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a maradék összeg pedig kamatmentes kölcsön. A korábbiakhoz képest megduplázódott azoknak a bankfiókoknak a száma, ahol az otthonfelújítási támogatás iránti kérelmek benyújthatók: a korábban megnyílt 128 MFB Pont Plusz helyett már 266 áll rendelkezésre a legfeljebb 6 millió forintos támogatás igénylésére.

Összeolvadás az energiapiacon

Hétfőtől az MVM Csoport tulajdonában álló E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvadt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-be, így ezentúl az MVM Next egységes márka biztosítja majd az egyetemes szolgáltatást. A villamosenergia ára nem változik, és az áramellátásban sem lesznek kimaradások, viszont a fogyasztók számára változás, hogy az ügyintézési lehetőségek minden ügyfél számára immáron egy helyről lesznek elérhetők. A változás a Dunántúlon élők mellett az Opus TITÁSZ szolgáltatási területén élő tiszántúli ügyfeleket érinti, így egységesen az MVM Next válik az ország teljes területének egyetemes áramszolgáltatójává.

Július elsejétől eltűnnek a kötelező akciók a boltokból

Kötelező akciók kivezetése

A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése szerint pontosan egy évvel bevezetése után, július elsejétől eltűnnek a kötelező akciók a boltokból. A tárca erről szóló bejelentését tartalmazó közlemény szerint az intézkedés elérte a célját, mert „a kormány letörte, majd alacsony szintre szorította a háborús inflációt”. A tárca ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy az online árfigyelő rendszer továbbra is működik.