A Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred 69. Területvédelmi Zászlóalja, mint 2018 óta – a covidos évek kivételével mindig – idén is megrendezte itt a honvédelmi tábort. Az ország minden tájáról jöttek a diákok – többen már nem is az első alkalommal –, hogy testileg, szellemileg gyarapodjanak.

A katonaéletet tanulják a honvédelmi tábor ifjú lakói. Fotó: Mártonfai Dénes

Ez egy harcos tematikájú tábor, mondja a tábor egyik szervezője, egyben foglalkoztatásokat is vezető Schmidt Roland. Felmérik, fejlesztik a gyerekek fizikai állóképességét, s emellett élményszerű, s a mindennapi életben is hasznosítható tudást is kapnak. A nap reggel hétkor ébresztővel kezdődik, majd egy tisztességes, félórás átmozgató torna következik. Utána zászlófelvonás, reggeli és – katonáéknál így mondják – körletkarbantartás

Honvédelmi tábor: a foglalkozások kilenckor kezdődnek

Tanulnak a gyerekek elsősegélynyújtást, megismerkednek túlélési módszerekkel, megszereznek civil életben is fontos tájékozódási ismereteket, szert tesznek némi jártasságra a közelharcban, vannak különféle ügyességi játékok, akadályversenyek, és szerdán délután volt menetgyakorlat is.