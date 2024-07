A Bátaszéki Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport idén is megrendezte tánctáborát a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahová hosszú évek óta rendszeresen visszatér Skordayné Varga Gabriella táncosaival. A programok között szerepeltek kézműves foglalkozások és szalonnasütés, de a legnagyobb hangsúly természetesen a táncon volt. Az ifjú résztvevők új koreográfiákat is elsajátítottak: a kisebbek és nagyobbak egyaránt megtanulták Glöckner János szerzeményét, a Mórágyi táncokat, valamint az Ennstaler polkát. A kisebbek emellett Huszák Ilonától a Mars und Polka lépéseit is begyakorolták. A tábor zárásaként a szülőknek bemutatták a frissen tanult táncokat.