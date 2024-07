Zöldben zölden címmel környezetvédelmi kalandtúrát szervezett Dombóváron az Életfa Nagycsaládos Egyesület. A Nyerges-tóhoz várták a családokat, ahol szemléletformáló, játékos feladatokkal készültek számukra.

Zöldben zölden – természetközeli programot tartottak Dombóváron

Forrás: Facebook

Zöldben zölden kézműveskedtek

Több mint tíz állomáson teljesíthették az izgalmas feladványokat, erőpróbákat, kísérő programként pedig kézműveskedés is volt, illetve az elsősegélynyújtás alapjait is megismerhették az érdeklődők – számoltak be a Városunk Dombóvár Facebook-oldalon.