90 ÉVE Népiskoláink fásítási munkálatai. Annak idején hirt adtunk arról az országos mozgalomról, melynek magva Szekszárdról indult ki és amelynek célja a kopár területek fásítása volt. Ez a mozgalom vármegyénkben is megértésre talált és az elmúlt tanévben népiskolás tanulóink 4380 db fát neveltek kiültetésre; kiültettek a régebbi nevelésből 4014 db gazdasági és 3530 db gyümölcsfát, a tanulóknak otthoni elültetésre kiadtak 717 gazdasági és 972 gyümölcsfa-csemetét, míg 8315 db régebbi elültetésű fát gondoztak. Itt a számok fényesen igazolják, hogy népoktatásunk gazdasági téren is minő szép eredményeket ér el és a természet megszerettetésével hogyan nevelik rá népoktatóink a gyermekeket a jövő életre. (Tolnamegyei Ujság, 1934. július 14.)

90 ÉVE Iskola ügy. Nemcsak Szekszárdon, hanem a környéken is nagy megütközést keltett a vallás és közoktatásügyi minisztériumnak az az intézkedése, amely a nagy áldozatokkal létesített és fenntartott szekszárdi felső kereskedelmi iskolát elnéptelenedés címén be akarja szüntetni és az I. évfolyam megnyitását a tanév kezdetén már nem is akarja engedélyezni. Ebben az ügyben vitéz Vendel István polgármester eljárt a minisztériumban, ahol statisztikai adatokkal igazolta, hogy az elnéptelenedést mutató tünet a középiskolák most zárult V. és a kereskedelmi iskolák I. osztályában mindenütt megvan, mert mint az anyakönyvek mutatják, a háború következményeképpen abban az évfolyamban született a legkevesebb gyermek. A minisztériumban megígérték, hogy tovább is fenntartják az intézetet, ha az I. osztályba elegendő tanuló jelentkezik. (Tolnamegyei Ujság, 1934. július 14.)