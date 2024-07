Az Oktatási Hivatalban és a felsőoktatási intézményekben talán még most is tart a jelentkezések feldolgozása, a ponthatárok megállapítása, de az már eldőlt, hogy a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán ősszel hányan lesznek gólyák, azaz az egyetem új polgárai.

Dr. Szécsi Gábortól, a kar dékánjától megtudtuk, a tavalyinál 12 százalékkal többen kezdhetik meg itt tanulmányaikat. Tavaly nappali és levelező tagozatra, s valamennyi képzésre 387 hallgatót tudtak felvenni, most viszont ez a szám 431. Nappali és a levelező tagozaton is többen lesznek, s a számbeli növekedés jellemző mind az államilag támogatott, mind az önköltséges helyekre is.

Továbbra is a pedagógusképzésben vehetnek részt legtöbben, pontosan 280-an, ezen belül a gyógypedagógus-, és az óvodapedagógus-képzésben nő a létszám. A professzor örömmel mondta, hogy szép számmal kezdhetik meg tanulmányaikat leendő tanítók is, a kar mind a szekszárdi, mind a pécsi képzési helyén. Jelentősen nő az agrárképzésben résztvevők száma is, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakra is több hallgatót vehetnek fel, mint tavaly.

Azt is hangsúlyozta Szécsi Gábor, hogy ez a létszámnövekedés nem jelent minőségromlást, nem azért lehetnek többen, mert alacsonyabbak a ponthatárok, hanem, mert a felvételre kerülő, elvileg már felvett hallgatók pontszáma nagyon magas. A határ, képzésenként változóan 202 és 350 között van, a jelentkezők viszont ennél sokkal többet, átlagban 400 pontnál többet hoztak, így minden remény megvan, hogy kiváló, szorgalmas és rátermett hallgatók kezdik meg ősszel egyetemi tanulmányaikat.

A régióban egyébként Pécsett, a Széchenyi téren, szerdán délután 6-kor kezdődik a Pont Ott Parti, ahol együtt lehet majd izgulni, hogy miként alakul a folytatás. Azoknak, akik most nem érik el a kívánt pontszámot, a kar valamennyi képzésére, igaz, már csak önköltséges helyekre, július 30-án hirdetnek pótfelvételit, erre a jelentkezési határidő augusztus 7.