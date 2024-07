A hatodik alkalommal megrendezett Dunamenti Halfesztivál Mohácson idén is rengeteg látogatót vonzott, de hogy ez miért is érdekes nekünk itt Tolna vármegyében? Nos, több Tolna vármegyei csoport is bemutatkozott az eseményen, amiről Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke számolt be lapunknak, kiemelve a Tracht, viseleti szépségversenyt.

A zombai Magenheim Kinga több kategóriában is előkelő helyezést ért el a népviseleti szépségversenyen.

Fotó: Beküldött fotó

Viselet kategóriában a legszebbnek választották

– Tracht versenyen, azaz népviseleti szépségversenyen szerepelt különösen kiemelkedően Magenheim Kinga, aki Zombáról érkezett. Kinga első helyezést ért el viselet kategóriában, és második helyezést dirndl kategóriában, ezzel is öregbítve települése hírnevét - válaszolta kérdésünkre a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke.

Szombaton a kulturális programoké volt a főszerep, ahol Németkér, Mórágy és Bonyhád is színpadra lépett. Az előadások során a látogatók betekintést nyerhettek ezeknek a településeknek a hagyományaiba és kulturális örökségébe. A fesztivál egyik kiemelkedő momentuma volt, hogy a Spinnstube már második alkalommal kapott meghívást erre a rangos eseményre. A csoport bemutatója idén is nagy sikert aratott, és méltán képviselte Tolna vármegyét a fesztiválon.

A Halfőző Fesztivál idén is sok látogatót vonzott, akik nemcsak a finom halételeket élvezhették, hanem gazdag kulturális programokon is részt vehettek. Tolna vármegye csoportjai ismét bebizonyították, hogy hagyományaik és kulturális örökségük méltó helyet foglal el az országos rendezvényeken is.