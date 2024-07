Átadták Pakson a felújított és kibővített Ürgemezei futópályát. A beruházás részleteiről kedden számolt be Szabó Péter polgármester a sajtó képviselőinek. Elmondta, hogy a kivitelező kilencven napja vette át a munkaterületet, és rövid időn belül neki kezdett a felújításnak. Ez nem volt kis feladat, hiszen nemcsak a 712 méter hosszú futópálya, hanem a hozzákapcsolódó két fitneszpark burkolatát is cserélni kellett.

Szabó Péter polgármester beszélt az Ürgemezei futópálya felújításáról

Fotó: Molnár Gyula

Korszerűbb lett az Ürgemezei futópálya burkolata

A városvezető arról is beszélt, hogy a paksiak tizenöt éve vehették használatba a pályát, ám már akkor tudható volt, hogy az nem lesz időtálló, mivel csak vékony rétegű alapot kapott. Az évek során javítgatták, foltozgatták a felületet, idén azonban eljött a teljes felújítás ideje. Ennek köszönhetően az eddiginél sokkal vastagabb alapú lett a burkolat, ami ráadásul öntött gumi, így tartósabb, és szegélyt is kapott a pálya. Ráadásul korábban csupán egy méter széles volt, ezért nem fért el két futó egymás mellett, de a munkálatok során kiszélesítették másfél méteresre, így nemcsak kényelmesebb, hanem biztonságosabb is lett, mivel nagyobb eséllyel fog fel a felület egy esetleges esést.

Szabó Péter kiemelte, hogy kuriózumnak számít az erdei futópálya, amelyet más sportágak képviselői is szívesen használnak, akárcsak a fitneszparkok erősítésre szolgáló eszközeit. Ugyanakkor azt kérte mindenkitől, hogy rendeltetésszerűen használja a területet, mivel volt rá példa, hogy motorral, autóval hajtottak fel rá. A bejáratnál információs táblán olvashatóak az elvárt szabályok, a közterület felügyelők pedig fokozott figyelmet fordítanak majd azok betartására.