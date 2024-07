A nyár beköszöntével kapcsolatban a rendőrség évről-évre felhívja a pihenésre indulók figyelmét arra: a vakáció bizony veszélyes lehet.

Kerékpárral járőröznek az iskolarendőrök Fadd-Domboriban azért, hogy a pihenés senkinek ne legyen veszélyes. Fotó: Makovics Kornél

Veszélyes lehet a strandon hagyott pénztárca

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondta, a következő hetek, hónapok során a rendőrség is ehhez a nyári időszakhoz igazítja tevékenységét, rendészeti, közlekedésrendészeti és bűnmegelőzési területen is. Beszélt arról, hogy a kellemes napok a kockázatok sorát is rejtik.

Először arra hívta fel a figyelmet, hogy a parkoló járművekben a napsütés hatására a hőmérséklet extrém méreteket ölthet, ezért gyereket, kedvenc kiskutyát, semmilyen élőlényt ne hagyjanak az autóban.

Az is fontos, említette, hogy látható részen egyáltalán ne hagyjanak értéktárgyakat, mert azok a rossz szándékú elkövetők célpontjaivá válhatnak. Az értékek csábítóak a strandon is, ezért jó, ha megjegyezzük, a törölköző nem értékmegőrző. Az alá rejtett drága telefon, ékszer, pénz cseppet sincs biztonságban. Ilyeneket vagy ne vigyenek magukkal, vagy tegyék azokat – ha vannak ilyenek – értékmegőrzőkbe.

Tanácsolta továbbá a szakértő, hogy akik nyaralni mennek, amellett, hogy gondosan bezárnak ajtót, ablakot, kérjék meg ismerősüket, szomszédjukat, hogy postaládájukat folyamatosan ürítsék ki. Ugyanis a teli postaláda az esetleges elkövetőknek jelzi, hogy a háziak nincsenek otthon. Hasznos az is, ha megkeresik a településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottat, aki időnként megnézi az üresen hagyott lakást. Szekszárdon és Pakson pedig évek óta létezik a nyaralókártya program. Ezt a rendőrségen lehet kitölteni, ezzel is növelve a távollévők otthonának biztonságát.

Iskolarendőröket is bevetnek a forgalmas strandokon

Orsós Zoltán, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának kiemelt főelőadója azt mondta portálunknak, idén is csatlakoztak az országos Házhoz Megyünk nevű rendőrségi programhoz. Ennek keretében bűnmegelőzési centrumokat hoztak létre Fadd-Domboriban, a tamási fürdőnél, illetve Dombóvár-Gunarason.