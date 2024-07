A minap a párommal indultunk vásárolni egy szupermarketbe, és amikor megérkeztünk, észrevettük, hogy sokan üres kosarakkal távoznak az üzletből. Hamarosan kiderült, miért: a hangosbemondón közölték, hogy a kártya terminálok nem működnek, így a bankkártyás fizetés nem lehetséges.

Annak ellenére, hogy többször is elhangzott a figyelmeztetés, sokan csak a pénztárnál szembesültek a kellemetlenséggel. Például az az idős hölgy is, aki a mellettünk lévő sorban intézte volna a nagybevásárlást, de csak bankkártyával tudott volna fizetni. Szerencséjére az egyik szomszédja kisegítette, de így is szörnyen kellemetlen helyzet volt.

Érdemes hát mindig némi készpénzt is tartani magunknál, mert sosem tudhatjuk, mikor húzza keresztbe a számításainkat a technika ördöge.