Márkaneve a Gemenc, címerállata (címkeállata) a vaddisznó. Mi az? Valószínűleg, ha plusz információként még azt is elárulnánk, hogy egy Tolnában előállított italféleségről van szó, akkor se sokan vágnák rá, hogy a whisky. Márpedig ez a szitu. Az – ismereteink szerint – egyetlen hazai whiskylepárlót Szőke Lajos, a pörbölyi whiskys működteti immár tíz éve. Tapasztalatairól kérdeztük.

Szőke Lajos egy évtizede foglalkozik whiskykészítéssel, s még mindig kísérletezik, új ízek után kutat. A szerző fotója

Ízválasztékbővítés cirokkal és tritikáléval

– Gabonapárlat. Az egyedi ízek kialakításához a hordók is hozzájárulnak, amelyekben tárolják. Ezek milyen fából készülnek?

– Tölgyből és akácból. Úgy gondoltam, hogy az akácot is be kell lopni.

– Mert?

– Mert a világban nem használják, miközben nagyon jó ízt és remek színt ad. És minden whiskykészítő arra törekszik, hogy egyedi, jellegzetes itala legyen. Ami a gabonaválasztással, gabonatársítással és a fával érhető el. Borászatok, sörfőzdék hordóit is használjuk alkalmanként; az is izgalmas ízeket eredményez.

– Miért pont ekkorák a hordók?

– Mikor elkezdtem ezt a tevékenységet, úgy gondoltam, hogy a kishordós érlelés lesz a számomra megfelelő. Készíttettem 55 literes hordókat, amelyekbe ötven liter szesz kerül, s a többi a levegő. Idővel aztán szükség lett 110-esekre és 225 literesekre is.

– Milyen gabonákat használ?

– Kukoricát és az ismert kalászosokat, de kísérletezéseim során két érdekességre is bukkantam: a cirokra és a tritikáléra. A cirokot tudtommal mi használtuk először ilyen célra, a tritikáléval már próbálkoztak pár helyen, más országokban.

– Többes számban beszél. Kikkel dolgozik? Lesz, aki továbbviszi amit ön elkezdett?

– Vannak segítőim, de a fiam mással foglalkozik. Átvette az én kiállításépítő és rendezvényszervező cégemet. Jöttek érdeklődők, az „Ezzel jól lehet keresni!” szlogen szellemében, de mikor rájöttek, hogy itt a hét hét napján kell dolgozni, lelombozódtak.

– Mennyi idő alatt lehet beletanulni?

– Minimum három év. Ledaráljuk az összetevőket, lecefrézzük, elkészítjük a szeszt, betesszük a hordóba, és végigkísérjük a folyamatot. Három év alatt lesz whisky a whisky. Öt év alatt még jobb, de hallani harmincéves érlelésűekről is. Olyan ember kell ehhez, aki érzi, hogy valami különlegességet csinál, amire érdemes rászánni az időt, akár egy életet is.