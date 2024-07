Ez a negyedik út, amelyet a tolnai pedagógus, dr. Dobainé Pintér Mária szervezett. Ezen a nyáron Baranyában tesznek meg több mint száz kilométert, július 6-tól 12-ig.

Ravasz Csaba plébános megáldotta az indulókat. A szerző fotója.

Szombaton indultak Mánfáról (odáig kocsikkal vitték őket a szülők), s aztán kezdődött a gyaloglás, napi 20-25 kilométer a célállomásig, Máriagyűdig. Vezetőnek az útvonalat jól ismerő szigetvári plébánost, Rosner Zsoltot kérték fel.

A zarándokcsoport a tolnai templom kapujánál. A szerző fotója.

A zarándoklat nemcsak egy szimpla gyalogtúra. Lelki elmélyüléssel, lelki feltöltődéssel is jár. A testi megpróbáltatásokat, a szenvedést fel lehet ajánlani, például egy beteg családtag gyógyulása érdekében. Erre is felhívta az útra kelők figyelmét a tolnai pap, meg arra is, hogy a zarándokút nem valahova, hanem Valakihez vezet. Istenhez.