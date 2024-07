Közeledik a Dunán a Paks II. Atomerőmű számára Oroszországban legyártott első hosszú gyártási idejű nagyberendezés, a zónaolvadék-csapda. A hatalmas berendezést hajóval szállítják Paksra – számolt be róla Facebook-oldalán Hárfás Zsolt mérnök, atomipari szakértő.

A képen a Paksra tartó zónaolvadék-csapda

Fotó: Facebook/Hárfás Zsolt

A zónaolvadék-csapda a láncreakció leállítására szolgál

Mint írja, a csúcstechnológiás berendezés össztömege 732,7 tonna, teljes magassága 15,24 méter, a legnagyobb átmérője 11 méter. A fukusimai atomerőmű-balesetet követő legszigorúbb nemzetközi biztonsági követelményeknek is megfelelő új atomerőművi blokk képes kezelni a nagyon kis valószínűségű, zónaolvadással fenyegető hipotetikus baleseti helyzeteket is. A típusnál alkalmazott zónaolvadék-csapda a reaktortartály alatt helyezkedik el és alapvető feladata, hogy egy súlyos, tervezési alapon túli baleset esetén is képes legyen a láncreakció leállítására a zónaolvadékban. Emellett gondoskodik arról is, hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon.

A zónaolvadék-csapdában tartályban alumínium-oxid és vasoxid tartalmú olvadótöltet van, amely a zónaolvadékkal elkeveredve csökkenti az olvadék fajlagos hőjét. A töltetbe gadolíniumot is adagolnak, amelynek neutronelnyelő tulajdonsága megakadályozza a nukleáris láncreakció kialakulását az olvadékban. A szerkezet képes a megolvadt zóna biztonságos hűtésére, és ezzel megakadályozza a gőzrobbanás kialakulásának veszélyét. Ez a berendezés teljesen egyedivé teszi az orosz technológiát. Az oroszországi és a külföldi, újonnan épülő atomerőművi blokkokba már eleve beépítik ezt a szerkezetet – írta a szakember.

Úgy tudjuk, pénteken érkezhet a berendezést szállító uszály Paksra. A berendezésről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt lapunknak adott legutóbbi interjújában.