Még tavaly augusztusban döntött arról a szekszárdi közgyűlés, hogy a Volánbusz felé fennálló többszáz millió forintos tartozás „ledolgozása" érdekében csökkentik a városban közlekedő helyijáratos buszok számát Szekszárdon. Az intézkedés nyomás sok lakossági észrevétel érkezett mind a polgármesteri hivatalhoz, mind pedig a szolgáltatóhoz, ezért most úgy határoztak a képviselők: felkérik az állami cég munkatársait, hogy a városháza szakembereivel közösen találjanak megoldást a jelenségre.

Kedden döntött arról a szekszárdi közgyűlés, hogy októbertól több busz járja majd a várost. A képen Gyurkovics János alpolgármester (b), Berlinger Attila polgármester, Dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző és Biró Gyula aljegyző (Fotó: Mártonfai Dénes)

Bővül a helyijáratos közlekedés októbertől

A mostani döntés értelmében jelentős általakítások várhatóak október elejétől a helyijáratos buszközlekedésben. A bővítések mások mellett érintik a Munkácsy utcát, a Holub és a Wesselényi, a Bartina és a Remete utcákat.

Emellett jól járnak a Mérey-, a Kőrösi-, a Hermann Ottó, valamint Nefelejcs utcákban, és a Bottyán-hegyen élők is. Szintén több járat közlekedik majd a Csatári-völgyek, Faluhely és Baranya-Völgy irányába, valamint a Bor utca ismét felkerül a helyijáratos térképre.

További jó hír, hogy az ipartelep irányába is több járat megy majd, a Keselyűsi út környékén ugyanis sokan dolgoznak, így a városvezetők arról döntöttek, biztosítják nekik a kényelmes munkába járáshoz szükséges körülményeket.

A szekszárdi buszmenetrend átalakításával kapcsolatos részletes beszámolóval később jelentkezünk portálunkon.

A képviselők arról is döntöttek, hogy jóváhagyják azt a pályázati kiírást, ami a helyijáratos buszközlekedés ellátására vonatkozik. Az önkormányzat és a Volánbusz között ugyanis 2024. december 31-én lejár a megállapodás. Így elvileg más szolgáltató is pályázhat a tömegközlekedés városi szintű biztosítására, ami lehetővé tenné azt is, hogy a mostaninál olcsóbban biztosítsa ezt valamely cég a város számára.