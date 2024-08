A területvédelmi tartalékos rendszerről kaptak tájékoztatást kedden a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjai. Orsós István elnök meghívására Kovács János őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 8. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezetője ismertette a program részleteit. A „Szeretem, megvédem!” mottóval indított toborzókampány célcsoportja a 18-55 év közötti korosztály.

Rugalmas a területvédelmi tartalékos kiképzés

Elmondta, hogy a területvédelmi tartalékos rendszerhez a civil élet, munka, iskola mellett is lehet csatlakozni, a kiképzés is rugalmas, hiszen a 25 nap egyben, vagy a jelentkezővel egyeztetve, modulonként, akár hétvégente is teljesíthető. A cél, hogy a vármegyében legyen egy kiképzett állomány, amely a lakosság segítségére tud lenni egy katasztrófahelyzet felszámolása során, például árvíz esetén.

Mindehhez kiemelkedő anyagi juttatás is társul, ugyanis szerződéskötési díjként 150 ezer forintot fizetnek, a rendelkezésre állási díj évente 600 ezer forint, valamint bevezették az 500 ezer forintos területvédelmi tartalékos bónuszt is, amelyben az részesül, aki még egy területvédelmi tartalékost hoz magával. Emellett ösztöndíjat biztosítanak azok számára, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett vállalják a tartalékos katonai szolgálatot, míg a munkáltatók is kapnak anyagi kompenzációt azért, ha a dolgozójukat elengedik a képzésre.

Más, mint a hivatásos szolgálat

A csatlakozás feltétele a magyar állampolgárság, a 18. életév betöltése és a cselekvőképesség. A hivatásos, szerződéses katonákkal ellentétben itt nincs fizikai állapot felmérés, ugyanakkor egy átfogó orvosi vizsgálat és egy pszichológiai elbeszélgetés megelőzi a felvételt.