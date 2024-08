Az idei települési önkormányzati választás – a szavazatok közel hetven százalékával – megerősítette tisztében Glöckner Henrik polgármestert, aki immár negyedik ciklusát kezdte meg. Ugyanakkor a négy tagú testület két új képviselővel kezdi meg munkáját októberben.

A tribün tavalyi átadásán Orbán Attila (balra) és Glöckner Henrik vágta át a nemzetiszín szalagot

Értékes munkát végeznek a civil szerveződések

– Bízom abban, hogy a változás ellenére is legalább olyan sikeresen tudunk majd együtt dolgozni, mint azt tettük korábban is – fejezte ki reményét a polgármester. – Az eredményességhez érezhetően hozzájárulna az is, ha a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás, azaz a TETT révén érkező forrásokat fejlesztésekre, beruházásokra is felhasználhatnánk. Jelenleg erre nincs lehetőségünk. Újabb támogatás elnyerése érdekében pályáztunk a Magyar Falu Programra. A megcélzott, közel harminc millió forint elnyerésével, amennyiben kedvező elbírálásban lesz részünk, a Petőfi Sándor és Szabadság utcák különböző részein az időjárás okozta károkat tüntetnék el, még ebben az esztendőben.

A településen jelentős és értékes a civil szerveződések, egyesületek tevékenysége. Ugyanez a megállapítás érvényes a német nemzetiségi önkormányzat működésére. Ennek a példa értékű munkának látja hasznát például az iskola, avagy a tánccsoport. A kiemelkedően szereplő mórágyi táncosok már több mint négy évtizede öregbítik itthon és határokon túl is saját, illetve községük jó hírét. Glöckner Henrik elismeréssel jegyezte meg, hogy Donáth Csaba, a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes vezetője a helyi Gránit Fesztivál szervezéséből is lelkesen kivette részét.

A tavalyi esőzés okozta károkat Potápi Árpád János államtitkár is megtekintette

Hétvégente itt is kitör a csillapíthatatlan fociláz

Ami a sportot illeti, az idei esztendő nem a legszerencsésebben alakult. Bár a tavalyi bajnoki évben a mórágyi labdarúgók bejutottak a megyei I. osztályba, ott nem tudtak megkapaszkodni. Glöckner Henrik arra hívta fel a figyelmet, hogy átigazolások miatt kiváló focistáktól kellett megválni. A polgármester, aki egykor maga is igazolt labdarúgó volt, mindenesetre azt vallja, hogy helyi sportéletre feltétlenül szükség van. A labdarúgás rendszeres szórakozást biztosít a község sport iránt elkötelezett, széles réteget kitevő közönsége számára. Nem véletlen, hogy tavaly új tribünnel és kisbusszal gazdagodott a Mórágyi Sportegyesület. A május 12-i hivatalos átadón a polgármester kiemelte, hogy nemcsak a több mint száz férőhelyes tribün és a sportegyesület kisbusza ad ünneplésre okot. Ugyanis a sportpályára vezető járdát is letérkövezték, valamint a pályát is körbekerítették a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO pályázatainak köszönhetően. Az eseményre érkező Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, országgyűlési képviselő kiemelte, hogy jó érzés visszatérnie a gyarapodó Mórágyra, ahol a helyiek minden hétvégén focilázban égnek.