Idén hamarabb jelentek meg akár tömegesen is a darazsak Magyarországon, ennek oka, hogy közel három héttel hamarabb jött a nagy meleg itthon, ami rendkívül kedvező nekik. A darazsak elszaporodásának oka a tartós meleg.

Darazsak elszaporodásának ideje augusztus, idén az átlagosnál több lesz belőlük. Fotó: Illusztráció

Darazsak elszaporodása miatt a helyzet eléggé aggasztó

A hőség hatására a rovarok intenzíven tudtak elszaporodni, és amennyiben ez a felmelegedés és idő előtti tartós meleg lesz a jellemző, fel kell készülni a darazsak nagyobb számú megjelenésére.

A szakember hangsúlyozta, a jelenlegi helyzet eléggé aggasztó, augusztus végére ugyanis a darazsak tömeges megjelenése akár kritikus mértékre is eszkalálódhat. Az elmúlt 2-3 évben nem kedvezett ilyen mértékben az időjárás e rovaroknak, ezt abból is lehetett érzékelni, hogy több volt a szúnyog és a csapadék is.

Sokszor a méheket is darázsnak nézik

Nagyon sokszor a méheket is darázsnak nézik az emberek, és az április-májusban előforduló rajzási időszakban nagyon gyakori, hogy darázsirtást rendelnek meg.

A darazsak jelenléte folyamatos hazánkban, ám nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy előfordulásuk nagyban függ a klímahelyzettől, a felmelegedő időjárási viszonyok hatásától, illetve szűkebb értelemben az adott év időjárásától, mondta dr. Vörös Géza.

Ha darazsak jelenlétét tapasztaljuk, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a közvetlen környezetünkben darázsfészek van.

A darazsak ugyanis hatalmas, több kilométeres távolságokat berepülnek az élelem, a folyadék és a fészek építéséhez szükséges anyagok összegyűjtése érdekében, és amikor ilyen nagy távolságot repülnek, akkor időnként megülnek pihenni. Ezek azok a jelenségek, amikor az épületen akár a tető cserepei alá vagy a szarufákon látjuk a jelenlétüket, de ha sűrű növényzet van az épület körül, akkor akár abban is megpihenhetnek.

Ha pedig valahol vízgyűjtő vagy medence található, értelemszerűen ez a legkönnyebben hozzáférhető víz a folyadék pótlására számukra, ezért ilyenkor is gyakrabban találkozhatunk darazsakkal a kertben. Érdemes ezeket a vízgyűjtőket, medencéket, csöpögő kerti csapokat letakarni, és a közvetlen hozzáférést megakadályozni a rovarok számára.