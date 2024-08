Elsőként a legjelesebbet, a Város Díszpolgára címet vehette át Berlinger Attila polgármestertől Kaczián János helytörténetkutató, nyugalmazott levéltári főtanácsos. Ő dolgozott a közművelődésben, a Babits Mihály Művelődési Ház igazgatója is volt, majd alapítója, több évtizeden át elnöke Egyed Antal Honismereti Egyesületnek. A múlt iránti érdeklődése vezette a levéltárba, ahol évtizedeken át, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Néhány hete töltötte be 86-ik évét, de ma is aktív, megörökíti a jövőnek Szekszárd, s a vármegye sokak számára ismeretlen múltját.

Szekszárd új díszpolgárát telefonon érte el Szepesi László.