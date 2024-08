Családi programok és gasztronómiai kalandok

A színpadi programok mellett a fesztiválon számos egyéb élmény is várta a látogatókat. A Teveli ÖTE „tüzes” játékai, a Veres Pince borpavilonja, valamint olyan ínycsiklandó finomságok, mint a kürtőskalács, vattacukor, minifánk és természetesen a hőségben a fagyi is nagy népszerűségnek örvendett. Az általános iskola udvarán olyan ingyenes programok kaptak helyet, mint az ugrálóvár, a körhinta és a e-sport kamion. Nagy Zoltán testnevelő tanár a teqball-t mutatta be a gyerekeknek. A látogatók emellett az Angyal-Hívó Egyesület közreműködésével hennázhattak és palacsintázhattak is.