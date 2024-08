A hetek óta tartó rendkívüli hőség megterheli a szervezetet, ezt érezzük mindannyian. De hogy pontosan milyen hatása van a kánikulának, arról Kis-Nagy Gyulát, a Szekszárdi Mentőállomás vezetőjét kérdeztük. – A hőség elsősorban a keringésre hat, illetve nagy folyadékvesztést eredményez – mondta, hozzátéve, hogy mivel légköri aszály is sújt bennünket, emiatt nagyon alacsony, mindössze 25-28 százalékos a levegő páratartalma. Ez azzal jár, hogy nemcsak a bőrfelületen keresztül párologtat az ember folyadékot, hanem a tüdőn keresztüli kipárolgás is intenzív, együttesen előidézve 1,5-1,7 liternyi folyadékvesztést naponta. Vagyis ha valaki csak másfél liter folyadékot fogyaszt el egy nap során, az még közel sem pótolja a veszteséget, és kiszáradás tünetei léphetnek fel, tudatzavart vagy akár életveszélyes állapotot is okozva.

A hetek óta tartó rendkívüli hőség megterheli a szervezetet (Fotó: MW)

Sok feladatuk van a mentőknek a hőség miatt

A tartós melegben, különösen a legforróbb órákban, 11 és 15 óra között könnyen kialakulhat úgynevezett hőtorlódás. Ez a testhőmérséklet megemelkedésével jár, és ha az eléri 39,5 fokot, a test már nem izzad, vagyis nem tudja hűteni magát. Emiatt hőguta léphet fel. Kis-Nagy Gyula az idei nyár tapasztalatai között említette, hogy több napszúrásos esethez riasztották őket, mint korábban. A napszúrás enyhébb esetben rosszullétet, fejfájást, émelygést, hányingert, rosszabb esetben tudtazavart, eszméletvesztést okoz. Az extrém UV-terhelésnek pedig hosszútávú, bőr- és egészségkárosító következményei lehetnek.

Ráadásul az alvás is kevésbé pihentető a tartós melegben, emiatt figyelmetlenebb lehet az ember, így megnő a különböző balesetek kockázata. A feladatszámban is megmutatkozik a rendkívüli állapot. Kis-Nagy Gyula azt mondta, hogy az átlagos napi feladatszám 40 százalékos emelkedése sem ritka a kánikulai időszakban. Főként a rosszullétek számában tapasztalnak ugrásszerű növekedést, keringési és neurológiai problémák miatt hívják őket.

Egészséges embernek is sok ez a meleg

A tartós meleg leginkább a csecsemőket, a kisgyerekeket, valamint a már valamilyen alapbetegséggel együtt élő időseket veszélyezteti, de az egészséges szervezetet is próbára teszi. Fontos, hogy a hőségben lehetőleg árnyékos, hűs helyen tartózkodjunk, és gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről. Sokan a légkondicionálótól várják a megváltást, ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között nem lehet túl nagy különbség. Például, ha a szabadban 38 Celsius fok körüli a hőmérséklet – ami mostanában nem ritka –, akkor a lakásban ne legyen 25 Celsius fok alá állítva a készülék, mert így könnyen megfázás okozhat további kellemetlenséget.