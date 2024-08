Az egyházi énekek német nyelven szóltak a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus előadásában karnagyuk, Molnár Márta precíz vezetésével. Mikola Péterné elnök beszámolója szerint az orgona hívogató hangja töltötte be a teret. Lozsányi Tamás orgonaművész vállalta a kántori szolgálatot és a szép dallamok egyre emelkedettebbé tették a légkört.

A kiskassai Anna-napi búcsún járt a Mondschein kórus (Beküldött fotó)

Darnai József Ágoston celebrálta a szertartást. Szavai mélysége, valamint a közösség együttléte mindenkit a hit és az összetartozás érzésével töltött el. Az ünnepi hangulatban a hívők egy szívvel énekelték a Szent Anna énekeket, miközben a mise folyamán a liturgikus elemek és a német egyházi énekek szorosan összekapcsolódtak, megteremtve a közös imádságélményt. Ez a különleges délelőtt a lelki megújulásról szólt, ahogy a hívők együtt ünnepeltek Anna napján.

Szívélyes volt a fogadtatás

Az ebédet a Mondschein kórus tagjai a Kiskassai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél, Matkovics Kretz Eleonóránál költötték el.

Ezután egy buszos kiránduláson vett részt a csapat. A Villányban található német tájház látogatása igazán különleges élmény volt, amely betekintést nyújtott a helyi német közösség hagyományaiba és kultúrájába. A tájház jellegzetességei közé tartozik az autentikus berendezés, mely magában foglalja a régi bútorokat, népművészeti tárgyakat és helyi használati eszközöket. A tárgyi emlékek között számos érdekes és jelentős darab található, amelyek a helyi német közösség múltját idézik fel. A régi öltözetek, mezőgazdasági eszközök és mindennapi használati tárgyak értékes információkkal szolgáltak a helyi kultúra és életforma alakulásáról.

Élő történetmondás, nem információátadás

A Villányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Troszt Erzsébet mutatta be a tájházat, személyes élményekkel és történetekkel gazdagította a látogatást. Ezáltal a bemutató nemcsak információátadás, hanem egy élő történetmondás is volt, amely felkeltette az érdeklődést a helyi történelem iránt. A régi osztályterem megtekintése különleges hangulatot teremtett, hiszen a múlt iskolai élményei elevenedtek meg a látogatók előtt. Az osztályterem berendezése, a régi padok, táblák és iskolai felszerelések mind a gyermekek tanulási élményeit idézték, mellyel a nosztalgia érzése is párosult. Emellett a nagyharsányi csata emléke is megjelenik a tájház boroscímke kiállításán.