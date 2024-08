100 ÉVE Ítéletidő Szekszárdon. Egy hete, hogy Szekszárd lakosságát a harangkongatás és a sziréna tülkölése figyelmeztette az árvíz veszedelemre: máris újabb vízkatasztrófáról kell beszámolnunk. Ez alkalommal is a Séd, Szekszárd nyári réme okozta a bajt, amely méreteiben még nagyobb, következményeiben sokkal súlyosabb volt, mint a múlt hétfői áradás. Az idő egész vasárnap borongós volt és estefelé csendesen megeredt az eső, amely 20 óra tájban záporrá vált. Alig egy félóra múlva megszólalt a városi villanytelep vészkürtje, megkondultak a harangok is: a Séd ismét kiöntött. A hatalmas víztömeg nem fért be az eliszaposodott mederbe, a szennyes hullámok átcsaptak a partjukon és sorra elöntötték a báró Augusz, a Kölcsey, a Wosinski Mór és a Múzeum utcát, valamint az ezek folytatásában az újváros felé nyíló utcákat. Elöntötte azonkívül a víz a városi kislakások telkét és az ott levő kerteket, valamint a sétateret is. (Tolnamegyei Ujság, 1924. augusztus 16.)

100 ÉVE A bölcskei iskola kibővítése. Dr. Szakách Ernő bölcskei földbirtokos a bölcskei r. kath. iskolát saját költségén egy tanterem építésével kibővítette, Nemes áldozatkészségéért köszönetét nyilvánította neki a közigazgatási bizottság. (Tolnamegyei Ujság, 1924. augusztus 16.)

100 ÉVE A bíró lefújta a meccset. A Szekszárdi Törekvés Sport Egylet a Bonyhádi Sport Egyletet fogadta. Vasárnap teljesen felázott pályán, szakadó esőben kezdte meg a labdarúgó mérkőzését a két csapat. A 10. percben 18 méterről büntető rúgásból a bonyhádi kapuba lőtt labda volt a mérkőzés egyetlen gólja. A bíró a szűnni nem akaró eső és teljesen síkossá vált talaj miatt a második félidő 12. percében a mérkőzést lefújta. (Tolnamegyei Ujság, 1924. augusztus 16.)